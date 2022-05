Erster Neuzugang: FSV Frankfurt holt Kuhinja zurück

Der FSV Frankfurt vermeldet nach dem Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest den ersten Neuzugang für die kommende Saison.

Emir Kuhinja ist die erste Neuverpflichtung des FSV Frankfurt für die Regionalliga-Saison 2022/23. Das vermelden die Hessen an diesem Dienstag. Der 20-jährige Stürmer kommt von Fortuna Düsseldorf und spielte in der vergangenen Saison für die U 23 in der Regionalliga West (20 Einsätze, zwei Tore).

Kuhinja kennt den FSV sehr gut, lief von 2018 bis 2020 für die U 17 der Bornheimer auf und wechselte dann zum Lokalrivalen Kickers Offenbach, ehe es bei F95 für ihn weiterging.

"Ich freue mich sehr, wieder für den FSV Frankfurt spielen zu dürfen", sagte der Neuzugang, der "hier guten Fußball" zeigen und mit dem Verein eine erfolgreiche Regionalliga-Saison spielen will.

"Gewisse Straßenfußballer-Qualität"

Sein künftiger Trainer Tim Görner freut sich auf "eine gewisse Straßenfußballer-Qualität" bei Kuhinja, die dieser vor allem beim "Eins gegen eins" zeigen und die FSV-Offensive noch variabler machen soll.

Thomas Brendel, Sportlicher Leiter des Traditionsvereins, sieht "großes Potenzial" im Offensivmann: "Mit Emir bekommen wir einen charakterlich starken und fußballerisch hochveranlagten jungen Spieler."