Erster Neuzugang: Darmstadt leiht Warming aus

Der SV Darmstadt 98 hat seinen ersten Sommer-Neuzugang präsentiert. Vom FC Turin kommt Offensiv-Allrounder Magnus Warming auf Leihbasis.

Bis auf Henry Jon Crosthwaite, der nach seiner Leihe zu Viertligist Rot-Weiß Koblenz zurück am Böllenfalltor ist, hat der SV Darmstadt noch keinen "echten" Neuzugang präsentiert. Am Mittwoch stellten die Lilien Transfer Nummer eins vor: Vom FC Turin kommt Magnus Warming auf Leihbasis.

Der 22-jährige Stürmer ist laut Trainer Torsten Lieberknecht ein "Allrounder, von dem ich mir erhoffe, dass er unserem Offensivspiel zusätzliche Variabilität verleiht". Auch Darmstadts Sportchef Carsten Wehlmann ist "davon überzeugt, dass uns Magnus mit seiner Schnelligkeit und Technik weiterhelfen wird. Seine mutige, leidenschaftliche Spielweise passt zu uns, auch menschlich wird er gut in die Gruppe hereinpassen."

Und auch der Neuzugang selbst "weiß, dass der Verein gerade in der letzten Saison sehr offensiv gedacht und gespielt hat. Deswegen kann ich mich mit der Philosophie hier gut identifizieren." Ausgebildet wurde der Stürmer unter anderem bei Bröndby IF. Vergangene Saison war er beim italienischen Erstligisten FC Turin aktiv. Beim Tabellen-Zehnten der Serie A kam der dänische U-21-Nationalspieler allerdings nur zu vier Liga-Einsätzen, allesamt davon als Joker. Nun schlägt er in Darmstadt ein neues Kapitel auf.