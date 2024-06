Erster Neuzugang beim FC Barcelona

Der FC Barcelona hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert und nun einen Ersatz für Haniel Langaro gefunden.

Wie schon vor einigen Wochen erwähnt, wird Juan Palomino Moron nach Barcelona zurückkehren. Der linke Rückraumspieler sammelte in den letzten beiden Spielzeiten als Leihgabe an Logrono La Rioja entsprechende Spielpraxis in der Liga Asobal und erhält nun offiziell einen Einjahresvertrag beim Champions-League-Sieger.

"Juan Palomino ist ein Spieler, der durch seine Wurfkraft und seine Intensität auf beiden Seiten des Platzes auffällt", betont man in der Vereinsmeldung vom FC Barcelona. Mit seinen 1,94 Meter Körpergröße und 90 Kilogramm Gewicht sei er auf verschiedenen Abwehrppositionen einsetzbar, auch im Innenblock der 6:0-Formation.

Palomino kam 2020 von BM Antequera zum FC Barcelona und spielte dann zwei Jahre in der Zweitliga-Mannschaft. Schon damals trainierte er regelmäßig bei der Erstligamannschaft mit, kam auch schon im November 2020 zum Erstligadebüt für Barca. Im Juli 2022 wurde er für zwei Jahre an Logrono La Rioja ausgeliehen. Unter der Führung von Miguel Ángel Velasco entwickelte sich der Youngster zum Führungsspieler bei den Handballern aus Logrono, kam in 58 Partien auf 174 Tore.

