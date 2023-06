Erster Mann unter zehn Sekunden: Sprint-Legende Hines gestorben

Als erster Mensch lief er die 100 Meter offiziell unter zehn Sekunden. Später startete er eine Karriere in der NFL. Nun ist Jim Hines im Alter von 76 Jahren verstorben.

Jim Hines beim Zieleinlauf der 100-Meter-Staffel bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Leichtathletik-Welt trauert um eine ihrer größten Ikonen: Wie der Weltverband World Athletics (WA) am Montag bekanntgab, ist Jim Hines am Samstag gestorben.

Der am 10. September 1946 in Arkansas geborene Hines unterbot bei den US-Trials am 20. Juni 1968 in handgestoppten 9,9 Sekunden als erster Mensch die Zehn-Sekunden-Grenze über die 100 Meter. Zwar wurde elektronisch eine Zeit von 10,03 Sekunden gestoppt, doch eine elektronische Überprüfung war erst ab 1977 zur Bestätigung von Rekorden erforderlich.

Kein 100-Meter-Weltrekord der Männer hielt länger als der von Hines

Vier Monate später bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko war es dann aber so weit: Hines gewann das Finale über die 100 Meter in elektronisch gestoppten 9,95 Sekunden. Dieser offizielle Weltrekord hatte 15 Jahre lang Bestand und damit so lange wie kein anderer Weltrekord über die 100 Meter der Männer in der Zeit der vollelektronischen Zeitmessung. Erst im Jahr 1983 war der US-Amerikaner Calvin Smith in 9,93 Sekunden zwei Hundertstelsekunden schneller.

Hines wurde in Mexiko-Stadt zudem Olympiasieger mit der 4x100-Meter-Staffel der USA, zudem sammelte er etliche nationale Titel. Kurz nach den Olympischen Spielen in Mexiko-Stadt beendete aber seine Leichtathletik-Karriere und schlug eine Laufbahn in der Football-Liga NFL ein. Für die Miami Dolphins sowie die Kansas City Chiefs kam er zwischen 1968 und 1970 zu zehn Spielen - großartig in Erscheinung konnte er als Wide Receiver aber nicht treten. Nachdem er dem Sport dann endgültig entsagt hatte, arbeitete Hines als Jugendbetreuer in Houston.