Erster Grand-Slam-Titel: Pütz/Kato gewinnen Mixed-Konkurrenz bei den French Open

Tim Pütz und seine japanische Partnerin Miyu Kato haben die erste Entscheidung bei den French Open in diesem Jahr für sich entschieden und sich den Titel in der Mixed-Konkurrenz gesichert.

Gegen das neuseeländisch-kanadische Paar Michael Venus und Bianca Andreescu setzten sich die beiden mit 4:6, 6:4 und 10:6 im Match-Tiebreak durch. Für den 35-Jährigen Pütz ist es ebenso wie für Kato der erste Grand-Slam-Titel überhaupt. Das Duo hatte sich erst kurz vor Meldeschluss zum gemeinsamen Start im gemischten Doppel entschlossen. Den bislang letzten deutschen Erfolg im Mixed bei den French Open hatte Anna-Lena Grönefeld 2014 gefeiert, zuvor war Cilly Aussem 1930 erfolgreich gewesen.

Im ersten Satz gingen Pütz und Kato schnell mit 2:0 in Führung, in der Folge wurden aber die Gegner Michael Venus und Bianca Andreescu stärker. Beim Stand von 4:5 kassierten Pütz/Kato das entscheidende Break, wodurch Venus/Andreescu den ersten Durchgang letztlich mit 6:4 für sich entscheiden konnten.

Spätes Break in Satz zwei

Im zweiten Satz gelang es ihnen zunächst kaum, bei gegnerischen Aufschlagspielen in Break-Nähe zu kommen. Stattdessen mussten Pütz/Kato größtenteils um ihr eigenes Service zittern - zweimal gelang ein Spielgewinn gar erst beim sogenannten "deciding point", da die Vorteil-Regel im Mixed nicht zum Tragen kommt. Als es in die heiße Phase ging, schalteten beide nochmal einen Gang hoch. Zwei Breakbälle zum 5:4 ließen sie zwar liegen, ehe Kato beim Entscheidungspunkt einen Volley am Netz zur Führung verwertete. Das anschließende Aufschlagspiel vom Pütz wurde erneut zur Zitterpartie: Beim Stand von 40:40 hieß es Breakball und Satzball gleichzeitig - mit dem besseren Ende für den den 35-Jährigen und seine Partnerin.

Entscheidung fiel im Match-Tiebreak

Wie in der Mixed-Konkurrenz üblich, muss beim Stand von 1:1 in den Sätzen ein Match-Tiebreak die Entscheidung herbeiführen, in dem bis zehn gespielt wird. Dieser begann wieder ausgeglichen. Beim Stand von 3:3 gelang es Pütz/Kato mit fünf aufeinanderfolgenden Punkten, sich einen am Ende entscheidenden Vorsprung herauszuspielen. Diesen ließen sie sich nicht mehr nehmen - beim Stand von 9:6 schlug Venus den Ball, so dass der erste Matchball die Entscheidung herbeiführte.

Nach einer turbulenten Woche, in dem Kato im Damen-Doppel wegen des Treffers eines Ballmädchens disqualifiziert worden war, ist es am Ende vor allem für die Japanerin doch noch ein versöhnliches Ende der Veranstaltung. "Ich kann nur versuchen, mit ihr das Mixed zu gewinnen. Dann kann sie ein paar positive Emotionen von hier mitnehmen", hatte Pütz im Vorfeld des Finales gesagt.