Erster Grand-Slam-Sieg: Vondrousova holt sich in Wimbledon den Titel gegen Jabeur

Im All England Club holte sich die ungesetzte Marketa Vondrousova am Samstagnachmittag im Finale der Damen gegen Ons Jabeur mit 6:4 und 6:4 den Sieg. Für die Tschechin war es der erste Titel bei einem Grand-Slam-Turnier, der gleichzeitig einen historischen Erfolg darstellt.

Strahlende Siegerin: Marketa Vondrousova stemmt die begehrte Schale in die Höhe. Getty Images

Die ersten Ballwechsel waren noch von beiderseitiger Nervosität gekennzeichnet, Jabeurs Break beim ersten Service Vondrousovas konterte die Tschechin postwendend nach vielen Fehlern ihrer Gegnerin mit einem Re-Break. Im vierten Spiel nahm das Duell mit diversen Rallys und ersten sehenswerten Ballwechseln Fahrt auf, mit ihren Vorhand-Cross-Schlägen brachte Jabeur Vondrousova immer wieder in Bedrängnis, doch die 24-Jährige brachte ihr Aufschlagspiel zum 2:2 durch.

Vondrousova mit drei Breaks zum Satzgewinn

Die etwas variablere Tunesierin blieb im Angriffsmodus, breakte zu null, um kurioserweise dann ihr eigenes Service ebenfalls ohne Punktgewinn wieder abzugeben. Insgesamt zu viele Fehler streute die 28-Jährige ein, während Vondrousova immer selbstbewusster agierte und schließlich den ersten Satz mit 6:4 zu ihren Gunsten entschied.

Breakfestival auch in Durchgang zwei - Vondrousova cool

Vondrousova nahm zunächst den Schwung mit in den zweiten Abschnitt, Jabeur wusste auf die wuchtigen Vorhandschläge der Linkshänderin keine rechte Antwort und lag nach Serviceverlust gleich wieder 0:1 hinten. Das Auf und Ab nahm seine Fortsetzung: Jabeur bewies Kämpferherz, brachte in den folgenden Spielen auch ihr großes Spielvermögen ein und zog nach Doppel-Break und präzisen Schlägen auf 3:1 davon. Doch auf das Hoch folgte bei der emotionaleren Tunesierin sogleich das nächste Tief, Weltklasse-Schlägen folgten Unforced Errors, der erste Aufschlag kam zu selten und nach Serviceverlust war alles wieder in der Reihe.

Die aktivere Jabeur wollte den Satzausgleich erzwingen, scheiterte bei ihrem Unterfangen in einem nur phasenweise hochklassigen Match aber an sich selbst und schenkte Vondrousova das entscheidende Break zum 5:4. Bei eigenem Aufschlag ließ sich die konzentriert und cool auftretende Tschechin den Sieg nicht mehr nehmen, servierte zum 6:4 aus und feierte damit ihren ersten Grand-Slam-Erfolg.

Historischer Erfolg

Vondrousova, die 2019 das Endspiel der French Open verloren hatte, ist damit die erste Spielerin seit der US-Amerikanerin Billie Jean King 1963, die als Ungesetzte das Endspiel im All England Club erreichte - und danach auch gewann. Die bisherige Nummer 42 der Weltrangliste reiht sich als dritte Tschechin nach Jana Novotna (1998) und Petra Kvitova (2014/2011) in die Liste der Titelgewinnerinnen von Wimbledon ein.