Erster externer Zugang für U 23: Mainz holt Gauer aus Frankfurt

Mainz 05 präsentierte am Dienstag mit Torwart Luke Gauer den ersten externen Neuzugang des Sommers. Der 19-Jährige kommt aus der U 21 von Eintracht Frankfurt an den Bruchweg. "Luke Gauer ist ein Spieler aus der Region, den wir schon lange kennen. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich jetzt für uns entschieden hat. Wir wollen ihn bei seinen nächsten Entwicklungsschritten begleiten und sehen in ihm Potenzial, das wir nun gemeinsam entfalten möchten“, so Volker Kersting (Direktor Nachwuchs) über den neuen Schlussmann, der bisher sieben Regionalliga-Spiele bestritt.