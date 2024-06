Erster Erfolg auf der ATP-Tour: Draper gewinnt das Finale von Stuttgart

Jack Draper hat sich im Finale des ATP-Turniers in Stuttgart gegen Matteo Berrettini durchgesetzt und darf seinen ersten ATP-Titel feiern. Der Italiener verpasste es dagegen, zu Rafael Nadal aufzuschließen.

Jack Draper darf sich erstmals auf der ATP-Tour feiern lassen. Am Sonntag gewann der 22-jährige Brite beim Auftakt in die Rasen-Saison in Stuttgart das Finale gegen den favorisierten Italiener Matteo Berrettini mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 und sicherte sich bei seiner dritten Finalteilnahme den ersten ATP-Titel seiner Karriere. Zuvor war er 2023 in Sofia und 2024 in Adelaide im Finale als Verlierer vom Platz gegangen.

Draper vermasselte seinem Konkurrenten Berrettini damit den erhofften dritten Titel beim Rasenturnier in Stuttgart. Der frühere Wimbledon-Finalist triumphierte bereits 2019 und 2022 am Weissenhof und hätte mit Erfolg Nummer drei zu Rafael Nadal aufschließen können, der sich 2005, 2007 und 2015 in die Siegerliste von Stuttgart eintragen konnte. Trotz einer Satzführung misslang dem 28-Jährigen dieses Unterfangen.

Draper steigt zur britischen Nummer 1 auf

Draper fand zwar gut ins Match, eine kurze Schwächephase bei eigenem Aufschlag kostete ihn jedoch das Break zum 1:3 und damit auch den ersten Satz, Berrettini blieb im ersten Durchgang beinahe fehlerlos. Danach steigerte sich der Brite nochmals, spielte mutiger und erkämpfte sich im Tiebreak des zweiten Satzes den Ausgleich.

Im Entscheidungssatz brachte schließlich ein Break zum 4:3 den entscheidenden Vorteil, den der 22-Jährige nicht mehr aus der Hand gab. Gleich seinen ersten Matchball nutzte Draper nach 2:08 Stunden zum Sieg und kürte sich damit zum ersten britischen Gewinner des ATP-Turniers in Stuttgart.

Durch seinen Premieren-Erfolg rückt Draper am Montag auf Rang 31 der ATP-Weltrangliste vor und löst damit Cameron Norrie als britische Nummer eins im Tennis ab. Bereits vor dem Finale war bekannt geworden, dass der 22-Jährige Teil des britischen Tennis-Teams bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) sein wird, das von Altmeister und Olympiasieger Andy Murray angeführt wird.