Erster einarmiger NFL-Profi beendet seine Karriere: Griffin hört auf

Der erste und bisher einzige einarmige NFL-Profi hat seine Karriere beendet. Mit 27 Jahren erklärte Shaquem Griffin seinen Rücktritt.

Griffin spielte auf der Position des Linebackers und war in der NFL für die Seattle Seahawks (2018 bis 2020) sowie in der Saison 2021 für die Miami Dolphins aktiv. Für die Seahawks absolvierte er insgesamt 46 Spiele in der NFL, in denen ihm 25 Tackles gelangen. Und ein Sack - gegen keinen Geringeren als Packers-Star Aaron Rodgers in den Play-offs 2019. Vor der Spielzeit 2021 wechselte er zu den Miami Dolphins, wurde aber noch vor dem Beginn der regulären Saison auf die Waiver List gesetzt und in den Trainingskader aufgenommen. Ende Oktober 2021 folgte die endgültige Trennung, eine Partie für die Dolphins absolvierte er nicht.

Griffin: "Jetzt ist es an der Zeit, Plan A auszuführen"

Nun zieht Griffin einen Schlussstrich unter seine aktive Karriere: "Football war immer nur Plan B für mich. Jetzt ist es an der Zeit, Plan A auszuführen", schrieb Griffin in einem langen Beitrag für The Players' Tribune: "Ich werde etwas Neues aufbauen, damit ich das tun kann, was mein Vater uns immer gesagt hat: Lasst die Welt als einen besseren Platz zurück, als wir sie vorgefunden haben."

#17: NFL Preview – Steile Thesen zur AFC & NFC SOUTH Es ist Preview-Zeit bei "Icing the kicker"! So langsam ist die neue NFL-Saison am Horizont zu sehen - und wir nehmen uns zum Start unseres Ausblicks auf die kommende Spielzeit den Süden vor. Welche steilen Thesen stellen Daniel (als Urlaubsvertretung für Kucze), Detti und Michael zur NFC und AFC South auf? Hat Brady in Tampa die Waffen für seinen 8. Ring? Ist Malik Willis schon bereit für die NFL bei den Titans? Und hat Davis Mills das Zeug zum Franchise-Quarterback für die Houston Texans..? NFC South: ab 5:10 Min. AFC South: ab 47:35 Min. Die nächste Folge von „Icing the kicker” gibt es am 28. Juli. ITK #16: Power Ranking der NFL Head Coaches 30.06.2022 ITK #15: Brady, Rodgers, Wilson: Fünf brennende Fragen zur NFL 15.06.2022 ITK #14: Early Top 10 Power Rankings 02.06.2022 ITK #13: Unsere NFL Breakout Kandidaten 2022 19.05.2022 weitere Podcasts

Ganz verloren gehen wird Griffin dem Football allerdings nicht. Denn nach einem Treffen mit NFL-Boss Roger Goodell steht fest, dass Griffin die 'NFL Legends Community' verstärken wird. Diese Organisation kümmert sich um die Unterstützung ehemaliger Spieler, Mitglieder stehen aber auch aktuellen Spielern als Mentor zur Seite.

Griffin wurde mit einem Gendefekt geboren, der das Wachstum der linken Hand behinderte. Er litt im Kindesalter unter unerträglichen Schmerzen, im Alter von vier Jahren entschlossen sich seine Eltern zu einer Amputation seiner linken Hand.