Erster Dreier 2023? Leitl bangt um Weydandt

Hannover 96 will am Sonntag gegen Hansa Rostock endlich die Negativserie beenden und kann dabei wieder auf die zuletzt gesperrten Derrick Köhn und Fabian Kunze zurückgreifen.

Hannover wartet bereits seit sieben Spielen auf einen Sieg, holte in dieser Zeit mickrige zwei Punkte, was auch Cheftrainer Stefan Leitl gehörig unter Druck setzt.

Das jüngste 1:1-Unentschieden bei der SpVgg Greuther Fürth war zumindest nach langer Zeit mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung für die Niedersachsen. "Es war ein kleiner Schritt nach vorne", sagte Trainer Stefan Leitl nach der Partie an seiner alten Wirkungsstätte. "Wir haben vieles gut umgesetzt, verdient einen Punkt geholt." Und das bei einer Mannschaft, die für ihre Heimstärke bekannt ist. "Das tat uns gut, hat den Spielern Selbstvertrauen gegeben", freute sich der Trainer.

Nun steht am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) für die 96er die Heimpartie gegen Hansa Rostock auf dem Programm. Klappt's mit dem ersten Dreier 2023? Immerhin kommt mit Rostock ein Team, das zuletzt drei Niederlagen kassierte. Und: Gegen den FC Hansa kann Leitl wieder auf die zuletzt gesperrten Derrick Köhn und Fabian Kunze zurückgreifen.

Sorgen bereitet dagegen Hendrik Weydandt. "Henne hat muskuläre Probleme in der Wade und heute individuell trainiert, wir werden morgen schauen, ob es für einen Einsatz am Sonntag reicht", sagte Leitl am Freitag auf der Spieltagspressekonferenz.

Teuchert muss passen

Sicher ausfallen wird Cedric Teuchert. "Er hat eine starke Bronchitis, ist aber schon auf dem Weg der Besserung", berichtet Leitl. "Man wird sehen, wann und in welcher Form er dann in der nächsten Woche mit dem Training beginnen kann."

"Wir brauchen ein gutes Gegenpressing"

Und wie soll es nun endlich mit dem ersten Dreier im gar nicht mehr so neuen Jahr klappen? "Wir wissen, was in der 2. Liga gefordert wird und wir auf den Platz bringen müssen. Wir brauchen eine gute Kontrolle im Spiel, brauchen gutes Gegenpressing. Rostock verfügt über eine hohe Dynamik im Umschaltspiel", sagt der Coach. "Wir sind gefordert, endlich drei Punkte zu holen. Die Jungs sollen sich für eine ordentliche Leistung auch mal mit drei Punkten belohnen."

Leitl erinnert nochmal an die vergangene Partie. "Wir brauchen eine ähnlich gute Leistung wie gegen Fürth und ein bisschen mehr Konzentration, falls wir in Führung gehen sollten", sagt der Trainer. "Das war ein Spiel, bei dem wir gegen einen sehr offensivstarken Gegner ganz wenige Situationen zugelassen haben und unsere Momente in der gegnerischen Hälfte hatten." Die noch besser genutzt werden müssen.