Erster Dopingfall vor der Leichtathletik-WM: Silbermedaillen-Gewinner Amos positiv getestet

Beim botswanischen Mittelstrecken-Spezialist Nijel Amos wurde eine verbotene Substanz nachgewiesen. Er darf nicht am 800-Meter-Lauf teilnehmen.

Mittelstreckenläufer Nijel Amos aus Botswana ist positiv getestet worden und darf bei den Titelkämpfen in den USA vom 15. bis 24. Juli nicht über 800 Meter antreten. Beim Silbermedaillengewinner von 2012 wurde in einer Dopingprobe von einer Trainingskontrolle am 4. Juni eine verbotene Substanz nachgewiesen. Amos erfuhr in Eugene von seiner Suspendierung wie die unabhängige Integritätskommission AIU des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics mitteilte.



Amos ist mit seiner Bestzeit von 1:41,73 Minuten, gelaufen in London vor zehn Jahren, die Nummer drei der ewigen Bestenliste über 800 Meter. In Eugene zählte er allerdings nicht zu den Medaillenkandidaten.