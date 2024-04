Erster deutscher NHL-Coach? Sharks an Sturm interessiert

Wird Marco Sturm der erste deutsche Cheftrainer in der NHL. Nordamerikanische Medien bringen den ehemaligen Bundestrainer mit der vakante Position bei seinem Ex-Klub San Jose Sharks in Verbindung.

Schon bald Cheftrainer in der NHL? Marco Sturm wird als Coach der San Jose Sharks gehandelt. NHLI via Getty Images

Seit zwei Jahren ist Marco Sturm Cheftrainer bei Ontario Reign, dem AHL-Farmteam der Los Angeles Kings, bei denen der 45-Jährige zuvor vier Jahre lang bereits als Co-Trainer in der NHL gearbeitet hatte. Laut Elliotte Friedman, Experte beim kanadischen TV-Sender Sportsnet, zeigen nun die San Jose Sharks Interesse daran, Sturm als Nachfolger des entlassenen David Quinn als Cheftrainer zu verpflichten.

Schon als Spieler jahrelang im Sharks-Trikot

2015 hatte Sturm die deutsche Nationalmannschaft als Cheftrainer betreut und mit dieser überraschend die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang (Südkorea) gewonnen - und dabei den Olympiasieg nur knapp verpasst. Anschließend war Sturm nach Nordamerika zu den Kings gewechselt.

Schon als Spieler war Sturm 1996 im Draft von den Sharks an 21. Stelle in der ersten Runde ausgewählt worden. Zwischen 1997 und 2003 spielte der ehemalige Außenstürmer in Kalifornien, ehe er zu den Boston Bruins getauscht wurde. Es folgten weitere NHL-Stationen bei den Kings, Washington Capitals, Vancouver Canucks und Florida Panthers.

In San Jose träfe Sturm auf Sturm

Bei den Sharks, die sich mehrheitlich in Besitz des deutschen SAP-Mitgründers Hasso Plattner befinden, träfe Sturm auf seinen Namensvetter und deutschen Nationalspieler Nico Sturm (nicht verwandt), der seit 2022 für die Sharks spielt und der im vergangenen Jahr mit dem DEB-Team WM-Silber geholt hatte.

Als neuer Sharks-Coach stünde Sturm vor der schweren, aber auch reizvollen Aufgabe, das letztplatzierte Team der NHL-Hauptrunde 2023/24 durch den Neuaufbau wieder nach oben zu führen und einen Kader von jungen Talenten zu einem potenziellen Siegerteam zu formen.