Erster der Lead-Qualifikation: Megos zurück in seinem Element

Alex Megos ist zurück in seinem Element. Zum Auftakt des Lead-Weltcups in Innsbruck beendete der DAV-Athlet die Qualifikation als Führender.

Aus Innsbruck berichtet Bernd Staib

Zum Abschluss der langen Weltcup-Woche in Innsbruck steht am Wochenende der erste Lead-Weltcup auf dem Programm. Insgesamt starteten in der Qualifikationsrunde 120 Athleten und 94 Athletinnen - in Sachen Teilnehmer ein Rekord.

Wie auf dem Ameisenhaufen: Acht parallele Routen

Auf acht Linien wurde nebeneinander geklettert, an der Wand ging es gefühlt zu wie in einem Ameisenhaufen. Nur 26 Athleten konnten sich für das Halbfinale am Samstagabend qualifizieren, wobei in zwei Gruppen geklettert wurde. Folglich war das Ziel in jeder Gruppe, mindestens 13. zu werden.

Megos startete in der Gruppe A und gewann diese vor seinem DAV-Kollegen Yannick Flohé. "Ich klettere immer schlecht, wenn ich nervös bin. Und beim ersten Weltcup der Saison bin ich bei der ersten Qualifikationsroute immer nervös", sagte Megos und untertrieb damit natürlich.

Der dritte DAV-Athlet, der eine Runde weiterzog, war Sebastian Halenke, der in der Gruppe B startete. Diese Staffel beendete der Innsbrucker Lokalmatador Jakob Schubert als Sieger. Martin Philipp aus Kaufbeuren war auch für Innsbruck gemeldet, musste aber wegen einer COVID-Infektion kurzfristig passen.

Nur Meul im Halbfinale, Demmel im Pech - Gelungene Rückkehr für Garnbret

Will in dieser Saison im Lead hoch hinaus: Janja Garnbret. Photo: Jan Virt / IFSC

Bei den DAV-Athletinnen war die Halbfinal-Ausbeute deutlich geringer. Von den vier Starterinnen schaffte es nur Hannah Meul eine Runde weiter. Martina Demmel hatte als 27. das Pech, dass sie das Halbfinale um einen Platz verpasste. Käthe Atkins aus Frankfurt wurde 44., Luisa Flohé beendete die Quali auf Rang 55.

Eine perfekte Rückkehr in den Weltcup schaffte Janja Garnbret nach ihrer seit Anfang April andauernden Wettkampfpause. Die slowenische Olympiasiegerin holte sich auf beiden Routen den Topgriff. Eine Leistung, die nur die Österreicherin Jessica Pilz ebenfalls bewerkstelligte.