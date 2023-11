Erster Dämpfer für Oilers unter Knoblauch - Achtungssieg für Grubauers Kraken

Für die schwach gestarteten Edmonton Oilers um Leon Draisaitl gibt es in der NHL den ersten Rückschlag unter dem neuen Trainer. Zwei andere deutsche Profis dürfen sich über Siege freuen.

Nach drei Siegen nacheinander haben die Edmonton Oilers wieder ein Spiel in der NHL verloren. Am Samstag (Ortszeit) zogen die Oilers mit 4:6 (2:1, 1:1, 1:4) bei den Tampa Bay Lightning den Kürzeren. Für die Kanadier gab es damit auch die erste Niederlage unter dem neuen Cheftrainer Kris Knoblauch, der vor wenigen Tagen den freigestellten Jay Woodcroft ersetzt hatte.

Die Oilers erzielten die ersten beiden Treffer der Partie und gingen mit einer 3:2-Führung in das Schlussdrittel, kassierten dort aber vier Tore. Draisaitl blieb zum sechsten Mal in dieser Saison ohne Scorerpunkt in einem Spiel, auch Connor McDavid war ohne Torbeteiligung.

"Insgesamt denke ich, dass wir in den ersten beiden Dritteln wirklich gut gespielt haben, aber im dritten Drittel hat es mir nicht gefallen, wie wir mit der Führung umgegangen sind", sagte Knoblauch. "Ihre Stürmer sind hinter unsere Verteidiger gekommen, und unsere Stürmer haben das Eis nicht so gut geschützt, wie sie es hätten tun sollen."

Mit erst fünf Siegen nach 16 Saisonspielen belegen die Oilers derzeit den drittletzten Platz in der Western Conference.

Stützle und die Senators bezwingen die Wild

Tim Stützle schaffte mit den Ottawa Senators im zweiten Spiel in Schweden den zweiten Sieg. Mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0) setzten sich die Senators nach Penaltyschießen gegen die Minnesota Wild durch. Stützle vergab zwar seinen Penalty, sein Teamkollege Josh Harris traf aber als Einziger im Shootout und bescherte Ottawa den achten Sieg im 15. Saisonspiel. Insgesamt vier Spiele finden im Zuge der NHL Global Series in Stockholm statt.

Grubauer mit 21 Saves

Auch Philipp Grubauer ging am Samstag (Ortszeit) mit einem Sieg vom Eis: Der deutsche Torhüter fuhr mit den Seattle Kraken einen 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)-Auswärtserfolg gegen die Vancouver Canucks ein, Grubauer hielt 21 der 24 Schüsse auf sein Tor. Jordan Eberle erzielte ein Tor und zwei Assists für die Kraken. Für Seattle war es der zweite Erfolg nacheinander. "Es war schön, dass wir hier gegen ein wirklich gutes Team gewonnen haben, das zu Hause sehr gut gespielt hat. Hoffentlich gibt uns das einen Anstoß in die richtige Richtung", sagte Eberle.