Erster Cheftrainer-Posten für Jones

Jermaine Jones (42) wird zur neuen Saison Cheftrainer des US-amerikanischen Drittligisten Central Valley Fuego FC. Für den langjährigen Bundesliga-Profi und US-Nationalspieler ist es der erste Klub, für den er in verantwortlicher Position an der Seitenlinie arbeitet. Der Klub aus der kalifornischen Stadt Fresno schloss die diesjährige Saison der USL League One als Tabellenletzter ab.