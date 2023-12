Erster beim Letzten: Hürzeler über Koschinats Philosophie

Der FC St. Pauli marschiert und marschiert. Nun gastieren die Kiez-Kicker am Samstagabend beim Tabellenletzten VfL Osnabrück.

Die Hanseaten führen nach 15 Spieltagen die Tabelle der 2. Liga an. Das Team von Chefcoach Fabian Hürzeler hat noch kein einziges Spiel in dieser Saison verloren. Und am Dienstagabend sind die Kiez-Kicker mit einem 4:1-Erfolg beim Regionalligisten FC 08 Homburg ins Viertelfinale das DFB-Pokal eingezogen.

Der FC St. Pauli ist im Flow. Nun geht es an die Bremer Brücke zum VfL Onsabrück, der das Tabellenende ziert. Der Erste beim Letzten. Hürzeler sieht die Aufgabe allerdings alles andere als einen Selbstläufer. "Sie haben zuletzt den Trainer gewechselt (Uwe Koschinat folgte auf Tobias Schweinsteiger, d. Red.). Und dennoch lassen wir uns von der Tabellensituation nicht blenden, weil sie viele unglückliche Spielsituationen in dieser Saison hatten", sagte der FCSP-Coach auf der Spieltagspressekonferenz. "Sie haben eine Mannschaft, die in der Lage ist, guten Fußball zu spielen. Denn sie haben Spieler in ihren Reihen, die wirklich gute Fußballer sind. In der Offensive sind sie breit aufgestellt."

Mit welchem System wird Osnabrück auflaufen?

Hürzeler erwartet den Gegner variabel. "Gegen Schalke hat Uwe Koschinat mit einem 5-3-2 gespielt, ähnlich wie bei uns damals, als er mit Bielefeld hier gespielt hat. Sie haben dann auch auf eine Viererkette umgestellt. Dementsprechend stellen wir uns auf beide Systeme ein", erklärt der Coach. "Mit dem Ball haben sie sehr flexibel agiert. Sie waren sehr eng postiert und die Außenverteidiger konnten so immer wieder nach vorne schieben. Da sieht man definitiv eine Philosophie des Trainers."

Bis auf Zoller sind alle fit

Personell kann Hürzeler beinahe aus dem Vollen schöpfen. "Nach dem Pokalspiel haben wir trainiert und alle Spieler bis auf Simon Zoller (muskuläre Probleme, d. Red.) sind fit. Simon hat noch leichte Probleme, wird aber auch demnächst wieder einsteigen."

St. Paulis Trainer freut sich auf den Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Osnabrück. "Ich bin ein Fan von solchen Abendspielen. Es ist immer etwas Besonderes, unter Flutlicht spielen zu dürfen und jetzt auch an der Bremer Brücke. Da erwartet uns eine hitzige Atmosphäre."