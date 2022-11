Erster Auswärtssieg: Vasiliadis beschreibt seinen verhaltenen Jubel

Schlusslicht Arminia Bielefeld stellte am Dienstag im Ostwestfalen-Duell beim SC Paderborn durch einen 2:0-Sieg den Anschluss zu den Konkurrenten im Keller wieder her.

Bielefeld hat am Dienstagabend den ersten Auswärtssieg der Saison eingefahren. Beim 2:0-Erfolg in Paderborn profitierte die Arminia auch vom frühen Platzverweis des SCP-Torhüters Jannik Huth, der außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand spielte (8.).

"Die wenigsten Leute haben uns etwas gegen Paderborn zugetraut. Klar hat uns die Rote Karte in die Karten gespielt, aber wir haben das auch sehr gut gemacht", freute sich Janni Serra, der Bielefeld in der 40. Minute in Führung brachte. Der ehemalige Paderborner Sebastian Vasiliadis traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und verlängerte somit die Durststrecke der Gastgeber auf vier Spiele ohne Sieg.

"Der Trend zeigt, dass wir besser Fußball spielen"

"Mein letztes Tor ist eine Weile her, deshalb war das heute natürlich ein tolles Erlebnis. Ich hatte eine tolle Zeit in Paderborn, weswegen ich nicht ausufernd gejubelt habe", so Vasiliadis. "Aber viel wichtiger ist, dass wir hier gewonnen haben, das war sehr wichtig. Der Trend zeigt, dass wir besser Fußball spielen und so die Wahrscheinlichkeit auf Siege erhöhen. Das war ein wichtiges Spiel, welches wir gewonnen haben, aber am Sonntag ist es mindestens genauso wichtig, nachzulegen."

Da empfängt die Arminia den 1. FC Magdeburg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und könnte im Optimalfall die Abstiegsränge verlassen.

Arabi-Verhandlung am Donnerstag

Der DFB gab derweil bekannt, dass die mündliche Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht um den Einspruch von Samir Arabi am Donnerstag ab 12.30 Uhr auf dem DFB-Campus stattfinden wird. Der Sport-Geschäftsführer des Zweitligisten Arminia Bielefeld hatte Einspruch gegen das Einzelrichterurteil vom Dienstag erhoben.

Arabi hatte sich in der Halbzeitpause des Spiels gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:3) unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten und war anschließend vom Unparteiischen Patrick Alt für den Rest des Spieles aus dem Innenraum verwiesen worden.

Wegen dieses unsportlichen Verhaltens war der 43-Jährige am Dienstag vom DFB mit einem Innenraumverbot für zwei Meisterschaftsspiele und einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro belegt worden.