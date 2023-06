Erster australischer Premier-League-Coach: Postecoglou übernimmt Tottenham

Nach wochenlangen Gerüchten herrscht nun Gewissheit: Ange Postecoglou (57) verlässt Celtic Glasgow und wird neuer Trainer von Tottenham Hotspur.

Zehn Spiele vor dem Ende der diesjährigen Premier-League-Saison hatte sich Tottenham Hotspur Mitte März von Antonio Conte getrennt, die Qualifikation für die Champions League war in Gefahr. Der Co-Trainer des Italieners, Cristian Stellini, übernahm interimsweise, doch auch sein Engagement war weder von Erfolg noch von langer Dauer gekrönt. Nach vier Spielen (1S/1R/2N) samt der üblen 1:6-Klatsche gegen Newcastle war auch für ihn wieder Schluss. Seitdem stand Ryan Mason in der Verantwortung bei den Spurs, doch das internationale Geschäft konnte auch er nicht mehr erreichen.

Wohl auch deshalb wurden dem 31-Jährigen nie ernste Chancen auf den Trainerstuhl bei den Spurs, die schlussendlich auf dem achten Tabellenplatz der Premier League einfuhren, ausgerechnet. Große Namen wie Bayerns Ex-Trainer Julian Nagelsmann oder Feyenoords Meistermacher Arne Slot standen als Nachfolger Masons im Raum, durchgesetzt hat sich nun aber einer, der bereits auf der Insel tätig ist: Ange Postecoglou.

Nach Stationen in Australiens A-League (Brisbane Roar, Melbourne Victory), als Nationaltrainer seines Heimatlandes sowie einem dreijährigen Engagement in Japan bei den Yokohama F. Marinos kam der 57-Jährige 2021 zu Celtic Glasgow und schlug dort voll ein. Mit den Kelten gewann Postecoglou auf Anhieb die schottische Meisterschaft und den Ligapokal, in seinem zweiten Jahr sicherte er sich mit dem zusätzlichen Sieg im schottischen Pokal sogar das heimische Triple.

Postecoglou bringt "schnellen, offensiven Spielstil" mit

Diesen Erfolg soll Postecoglou nun auch in den Norden Londons bringen, wo er nach erfolgreichen Ablöseverhandlungen zwischen beiden Vereinen einen Vertrag bis 2027 unterschrieb. Das gaben die Spurs am Dienstag offiziell bekannt.

"Ange bringt eine positive Mentalität und einen schnellen, offensiven Spielstil mit. Er hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Entwicklung seiner Spieler und ein Verständnis für die Bedeutung der Verbindung zur Akademie - alles, was für unseren Klub wichtig ist", erklärt Klubboss Daniel Levy in einem Statement die Entscheidung.

Postecoglou ist damit der erste Australier, der als Hauptverantwortlicher bei einem Premier-League-Team an der Seitenlinie stehen wird.