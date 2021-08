Erster Arsenal-Rückschlag: Nicht nur Aubameyang fehlt zum Auftakt

Vor dem Auftakt in die neue Premier-League-Saison muss Arsenal den ersten kleinen Dämpfer verdauen: Nicht nur Pierre-Emerick Aubameyang (32) fehlt gegen Brentford.

In wenigen Stunden beginnt die neue Premier-League-Saison, da geht sie für Arsenal auch schon ungünstig los. Das knifflige Spiel bei Aufsteiger Brentford müssen die Gunners ohne Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang und Sturmpartner Alexandre Lacazette bestreiten.

Wie "The Athletic" berichtet, fühlen sich beide Profis "unwohl" und bleiben deshalb in Nordlondon. Der Rest des Kaders hat es bis in den Westen Londons heute Abend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auch nicht all zu weit.

Das Sabbatjahr als letzte Chance - Lesen Sie hier die Saisonvorschau zum FC Arsenal!