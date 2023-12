Erste Winterpause seit Jahren: Warum sich Xhaka nicht nur freut

Gegen den VfL Bochum möchte Bayer 04 mit einem Erfolg das zweite Halbjahr abschließen und unbesiegt in die Winterpause gehen. Über diese freut sich besonders Granit Xhaka. Allerdings veranlasst sie den Leverkusener Strategen auch dazu, an seine Mitspieler zu appellieren.

Es soll die Nummer 25 werden. Gegen den Tabellendreizehnten aus Bochum möchte Bayer 04 nicht nur seine Serie von bislang 24 ungeschlagenen Pflichtspielen in dieser Saison ausbauen, sondern mit dem 22. Sieg in die Winterpause gehen, so dass der Werksklub, selbst wenn man einen Münchner Erfolg im Nachholspiel gegen Union Berlin im Januar einberechnet, die Tabellenführung behielte.

Die momentane Leverkusener Dominanz spricht dafür, dass Bayers Jahresabschluss gelingen sollte. Nicht umsonst betonte Mittelfeldspieler Granit Xhaka nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag: "Uns aufzuhalten, ist momentan natürlich schwer."

Xhaka: "Ich hatte sieben Jahre lang keinen Weihnachtsurlaub"

Für den langjährigen Profi des FC Arsenal stellt die Winterpause eine ungewohnte wie willkommene Chance zur Regeneration dar. "Ich glaube, ich freue mich hier im Klub am meisten. Nach sieben Jahren endlich mal eine Winterpause zu kriegen. Das tut mir und meiner Familie auf jeden Fall gut. Ich hatte ja sieben Jahre lang keinen Weihnachtsurlaub. Wir haben ja immer am 26. und am 28. Dezember und auch 1. Januar gespielt", erklärt der 31-Jährige, "jetzt kann man sich vorstellen, wie es mir geht."

Die Vorfreude auf ruhige und besinnliche Tage quellt förmlich aus Xhaka heraus, der aber trotzdem auch wegen der anstehenden Unterbrechung des Trainings- und Spielbetriebs warnt. Schließlich hängt ihm das Trauma des verspielten Meistertitels mit Arsenal in der Vorsaison nach, als den Gunners im Saisonendspurt die Luft ausging.

Oder besser gesagt, entscheidenden Akteuren. "Man braucht am Ende auch ein bisschen Glück. Das hatten wir leider bei Arsenal nicht mit wichtigen Spielern, die sich verletzt haben", erinnert sich Xhaka, der aber auch weiß, dass man diesem Glück auf die Sprünge helfen kann.

Alles für einen reibungslosen Re-Start

Also sagt er: "Deswegen müssen wir sehr gut auf uns achten, wie wir uns nach dem letzten Spiel ernähren, wie wir uns erholen in der Winterpause, damit wir auch in der Rückrunde topfit zurückkommen und weiterhin auf diesem Niveau spielen können. Das fordert er von sich und seinen Mitspielern. Damit der Re-Start gelingt. Und damit beim Tanz auf drei Hochzeiten im Frühjahr die Körper der Bayer-Profis mitmachen, um nicht wie Arsenal auf der Zielgeraden einen Einbruch zu erleiden.

Also wird Xhaka auch in den freien Tagen für den Titel arbeiten. "Ich werde den Urlaub schon genießen, aber auch versuchen, so fit wie möglich zurückzukommen, damit ich auf diesem Niveau weiterspielen kann", sagt er - und setzt damit als der uneingeschränkte Chef der Werkself zugleich die Benchmark für den gesamten Kader.

Rolfes freut die Eigendynamik

Ein Impuls, dessen Bedeutung nicht unterschätzt werden darf. Xhaka setzt eben nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine die entscheidenden Akzente. "Das ist sehr wichtig, weil Eigendynamik innerhalb der Mannschaft manchmal noch eine andere Qualität besitzt, als wenn es von außen kommt", weiß Geschäftsführer Simon Rolfes, "da haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Struktur mit sehr ehrgeizigen Spielern." Weshalb alle bei Bayer den Titel holen wollen. Auch wenn es weder Rolfes noch ein anderer explizit so sagt.