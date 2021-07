Erste Torwart-Entscheidung gefallen: Zetterer vorläufig die Nummer eins

Michael Zetterer wird zum Saisonstart in der 2. Liga im Tor des SV Werder Bremen stehen. Allerdings steht die bisherige Nummer eins, Jiri Pavlenka, verletzungsbedingt noch nicht zur Verfügung. Stefanos Kapino hat erstmal das Nachsehen.

Es gab eine Pro- und Contra-Liste, die am Ende dazu beitrug, die Nummer eins im Tor des SV Werder Bremen zu bestimmen. Und die Entscheidung, die sich das Trainerteam nicht leicht gemacht habe, "weil beide wirklich auf Augenhöhe" agiert hätten, wie Markus Anfang sagte, sei auch nur sehr knapp ausgefallen. Letztendlich gaben jedoch die etwas ausgeprägten fußballerischen Qualitäten von Michael Zetterer den Ausschlag, erläuterte Bremens Chefcoach am Freitagnachmittag auf der Pressekonferenz vor dem Ligaauftakt gegen Hannover 96 (Samstag, 20.30 Uhr).

Der 26-jährige Keeper hat das Duell mit dem um ein Jahr älteren Stefanos Kapino für sich entschieden – und geht als neuer Stammtorhüter in die Saison. Vorläufig. Denn mit Jiri Pavlenka steht die etatmäßige Nummer eins der vergangenen Jahre aufgrund von anhaltenden Rückenbeschwerden (die ihn bereits die EM-Teilnahme mit Tschechien gekostet haben) weiterhin nicht zur Verfügung. Dass Sportchef Frank Baumann im Hintergrund jedoch bereits an einer Vertragsverlängerung des 29-Jährigen arbeitet, dürfte mindestens als Indiz gewertet werden, dass ihm der Stammplatz zumindest mittelfristig wieder zugedacht sein wird. Wenn er denn fit ist.

Pavlenka trainiert noch individuell

Allerdings ist es für Trainer Anfang nur schwierig abzusehen, wie lange der 14-malige Nationaltorwart noch ausfallen wird. Aktuell trainiert Pavlenka lediglich individuell mit Torwarttrainer Christian Vander. "Wir müssen gucken, wie sein Körper reagiert. Wir hoffen, dass er schnell fit wird", so Anfang. Wie sich der Konkurrenzkampf dann bei einer Rückkehr neu entwickeln könnte, "werden wir sehen" – wenn es soweit ist.

So lange genießt erstmal Zetterer das Vertrauen. Der gebürtige Münchner, der im Januar 2015 von der SpVgg Unterhaching nach Bremen gewechselt war, hat bislang noch keinen Bundesligaeinsatz für Werder in seiner Vita stehen. In der Saison 2017/18 wurde er in die österreichische 2. Liga zu Austria Klagenfurt ausgeliehen, in den darauffolgenden zwei Spielzeiten spielte er ebenfalls leihweise beim niederländischen Erstligisten PEC Zwolle – ehe er als dortiger Stammkeeper in der vergangenen Winterpause vorzeitig von Werder zurückgeholt wurde. Auch da blieb er ohne Einsatz.

Weiterer Rückschlag für Kapino

Für Kapino, der sich aufgrund der möglichen Pavlenka-Verlängerung ohnehin bereits mit einem Vereinswechsel beschäftigt hatte, bedeutet der verlorene Zweikampf mit Zetterer ein neuer Rückschlag seiner persönlichen Perspektiven in Bremen. Anfang versicherte jedoch, dass ein etwaiger geplanter Abgang des neunmaligen griechischen Nationalkeepers keine Rolle bei der Entscheidung des Trainerteams gespielt habe: "Es gibt immer wieder Gedanken Richtung Zukunft, das kann man nicht ausschließen", so der Chefcoach, "aber in dem Fall ging es klar danach, was jeder der beiden in der Vorbereitung abgeliefert hat – und da hatten wir das Gefühl, dass Zetti knapp vor Kapi liegt."