Erste Teilnahme: Panama schnappt sich letztes Frauen-WM-Ticket

Panamas Fußballerinnen haben sich im letzten Play-off-Spiel gegen Paraguay durchgesetzt und somit für die Weltmeisterschaft in diesem Sommer qualifiziert.

Nachdem sich bereits Portugal und Haiti erstmalig für die Weltmeisterschaft 2023 durch Siege in den Play-offs qualifizieren konnten, gelang das am Donnerstag auch den Fußballerinnen aus Panama.

Die Mittelamerikanerinnen bezwangen im neuseeländischen Hamilton Paraguay mit 1:0 (0:0). Die eingewechselte Lineth Cedeno sorgte mit ihrem Treffer per Kopf in der 75. Minute für die erste WM-Teilnahme Panamas. In der Gruppe F ist das Team gegen Brasilien und Frankreich Außenseiter und trifft zudem auf Jamaika.

Das Turnier mit 32 Teams findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. Die deutsche Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss Tecklenburg spielt in Gruppe H gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea.