Erste Stimmen zu Kiel - Barcelona aus der Pressekonferenz

Der THW Kiel musste sich nach einer katastrophalen Angriffsleistung mit lediglich 37%-Wurfquote - welche auch einem überragenden Emil Nielsen geschuldet war - im Halbfinale der Champions League deutlich gegen den FC Barcelona geschlagen geben. Auf den anschließenden Pressekonferenzen haben die beiden Trainer die Partie analysiert.

"Es war ein sehr enttäuschender Abend für uns. Wir waren nicht in der Lage, die Energie, die Qualität zu zeigen. Am Ende konnten wir kein Tor erzielen. Von diesem Zeitpunkt an waren wir in unserer Einstellung ein wenig unruhig. In so einem Halbfinale gegen Barca muss man mutig sein. Aber wir waren heute leider sehr überrascht und haben fast ein bisschen Angst gezeigt. Barca hat uns in allem überrollt. Deshalb müssen wir auch eine solche Niederlage hinnehmen. Es ist sehr schwer für mich, darüber zu sprechen", fasste ein enttäuschter Filip Jicha zusammen.

"Natürlich bin ich froh, dass wir das Halbfinale mit 12 Toren gewonnen haben. Unsere Leistung in der Abwehr und im Tor war unglaublich", freute sich Carlos Ortega nach dem 30:18-Sieg. Trotz der deutlichen Machtdemonstration hatte Barcelonas Trainer allerdings etwas zu kritisieren: "Mit unserem Angriff bin ich nicht ganz 100% zufrieden", doch davon wollte er sich nicht lange aufhalten und legte den Fokus direkt auf morgen: "Wir müssen zufrieden sein, aber morgen haben wir ein anderes Spiel. Wir sind im Finale."

Blaz Janc hatte vor allem Lob für seine Torhüter übrig: "Emil war heute erstaunlich. Aber auch unsere Verteidigung hat ihm dabei geholfen, so gut zu sein. Und in den letzten zehn Minuten kam Gonzalo und auch er hat alles gehalten, also die Torhüter waren heute erstaunlich“. So der Rechtsaußen, der wie sein Trainer schnell den Blick nach vorne richtete: “Morgen ist ein neues Spiel, ein neues Finale. Wir wissen jetzt, dass es morgen schwieriger sein wird. Wir spielen jetzt gegen eine der besten Mannschaften."

