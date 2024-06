Erste Stimmen zu Aalborg - Barcelona aus der Pressekonferenz

Der FC Barcelona ist zum elften Mal insgesamt und zum fünften Mal in Köln Sieger der EHF Champions League. Für Aalborg Haandbold bleibt es wie 2021 bei Silber, doch die Dänen boten dem Rekordsieger diesmal ein Duell auf Augenhöhe. Barca konnte erst mit der Schlusssirene jubeln.

Stefan Madsen: Es war heute ein extrem enges Spiel. Wir hatten unsere Chancen und haben alle Karten sehr gut ausgespielt. Es sind Kleinigkeiten, die Barca einen Vorteil verschafft haben: natürlich unser letzter Angriff, bei dem wir es nicht geschafft haben, ein Tor zu erzielen.

Das ist natürlich enttäuschend, aber es liegt nicht an einer einzigen Szene. Es ist ein ganzes Spiel, ein ganzes Wochenende, an dem wir mit all unseren Mitteln gekämpft haben. Wir haben gestern sehr viel Kraft eingesetzt und wussten, dass es auch heute wieder ein sehr schweres Spiel werden würde.

Natürlich sind wir jetzt enttäuscht. Wir waren so nah dran. Jeder in diesem Verein hat daran geglaubt, dass wir es schaffen können. Ich hoffe, wenn wir morgen aufwachen, sind wir stolz auf das, was wir an diesem Wochenende geleistet haben. Keiner weiß, wann wir wieder hier sein werden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Verein irgendwann den letzten Schritt machen wird.

Mads Hoxer: In ein paar Tagen werden wir sehr stolz auf diese Silbermedaille sein. Wir haben ein fast perfektes Wochenende gespielt. Gestern ein sehr schweres Spiel gegen Magdeburg und heute wieder gegen Barca, das ein extrem guter Gegner ist.

Carlos Ortega: Ich habe darüber nachgedacht, wie schwierig der Anfang unserer Saison war, wie uns einige wichtige Spieler fehlten, wir hatten einige Spieler mit schweren Verletzungen. Wir mussten die Mannschaft aufbauen und hatten plötzlich einen Petar Cikusa, der uns sehr geholfen hat. Handball ist eine Geisteshaltung. Die Mannschaft hat von Anfang an daran geglaubt, dass wir wachsen und noch einmal gewinnen werden.

Melvyn Richardson: Ich bin sehr glücklich. Es war eine sehr lange Saison für uns, sehr hart. Wir haben viel gearbeitet. Wir hatten eine Menge Verletzungen. Wir waren das ganze Jahr über sehr konzentriert. Wir haben wirklich gute Arbeit geleistet. Das ist das Ergebnis unserer Saison, wir haben es verdient und jetzt müssen wir es genießen.