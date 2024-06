Erste Station im Ausland: Maaßen tritt Zeidler-Nachfolge in St. Gallen an

Nach dem Abgang Peter Zeidlers in die Bundesliga musste der FC St. Gallen auf Trainersuche gehen - und hat sich nun auf einen Nachfolger geeinigt. Enrico Maaßen übernimmt ab der kommenden Saison beim Schweizer Erstligisten.

Für über ein Jahr trainierte Maaßen zuletzt Bundesligist FC Augsburg, ehe der nunmehr Tabellen-Elfte Anfang Oktober wegen des schlechten Starts in die abgelaufene Saison die Reißleine zog und den 40-Jährigen freistellte. Seither nahm der in Wismar geborene Coach keinen neuen Job mehr an - bis jetzt.

Maaßen "spürte direkt die Energie und Stabilität des Klubs"

Weil Ex-Trainer Peter Zeidler, der den FC St. Gallen in der Spielzeit 2023/24 auf den fünften Platz der Credit Suisse Super League führte, von Bundesliga-Teilnehmer VfL Bochum abgeworben wurde, mussten sich die Verantwortlichen zuletzt auf die Suche nach einem neuen Coach begeben und sind im Ex-Fuggerstädter fündig geworden. "Mir hat es imponiert, mit welcher wertschätzenden Art und Weise sie mir gegenübergetreten sind. Ich habe direkt die Energie und auch die Stabilität des Klubs gespürt", begründet Maaßen seine Entscheidung für St. Gallen.

Enricos Weg als noch immer junger Cheftrainer ist bemerkenswert. Sportchef Roger Stilz

Vor seinem Engagement in der Bundesliga beim FCA trainierte er zwei Jahre lang die Zweitvertretung von Borussia Dortmund, schaffte in seiner Zeit beim BVB den Aufstieg in die 3. Liga und anschließend den souveränen Klassenerhalt (Platz 9). "Enricos Weg als noch immer junger Cheftrainer ist bemerkenswert. Bei seinen bisherigen Stationen hat er nachgewiesen, dass er nicht nur erfolgreich arbeitet, sondern auch stets sich selbst, die Mannschaften und einzelne Spieler weiterentwickelt", so St. Gallens Sportchef Roger Stilz.

Mit St. Gallen darf Maaßen internationale Luft schnuppern, schließlich berechtigt der fünfte Platz in der Schweiz zur Teilnahme an der Qualifikation zur Europa Conference League. Maaßen unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2027.