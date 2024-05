Erste Station außerhalb von Europa: Giroud wechselt zum Los Angeles FC

Der Wechsel von Olivier Giroud zum Los Angeles FC ist fix. Der Stürmer erhält beim MLS-Klub einen Vertrag bis 2025 mit Option auf Verlängerung.

Spielt künftig in Los Angeles: Olivier Giroud. IMAGO/Marco Canoniero

Erst am Montag hatte Giroud verkündet, die AC Mailand zum Saisonende zu verlassen. In seinem Abschiedsvideo verriet der 37-Jährige bereits, dass es für ihn in die MLS gehen wird. Einen Tag später stand dann auch offiziell fest, für welchen Verein der Franzose künftig auf Torjagd gehen wird: Giroud wechselt zum Los Angeles FC.

In Los Angeles erhält Giroud einen Vertrag bis 2025, der eine Option auf Verlängerung bis 2026 beinhaltet. "Olivier hat einen ausgeprägten Siegeswillen, den er in seiner Vereins- und internationalen Karriere immer wieder unter Beweis gestellt hat", wird John Thorrington, Co-Präsident und General Manager beim LAFC, in der Vereinsmitteilung zitiert.

Bei seinem künftigen Arbeitgeber trifft Giroud auf seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Hugo Lloris. Der Keeper steht seit Anfang des Jahres beim von Steven Cherundolo trainierten LAFC unter Vertrag.

Giroud verlässt Europa mit einigen Titeln

Für Giroud ist Los Angeles die erste Station außerhalb des europäischen Kontinents. Vor seinem Wechsel zu Milan im Jahr 2021 spielte der Franzose unter anderem beim FC Arsenal und beim FC Chelsea. Mit den Blues gewann der Weltmeister von 2018 die Europa League (2019) und die Champions League (2021). 2022 holte er mit Milan den Scudetto. In der aktuellen Saison stehen die Rossoneri auf Platz 2 hinter dem bereits feststehenden Meister Inter Mailand. Giroud ist mit 14 Treffern der Toptorschütze seines Teams.