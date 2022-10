Erste Saisonpleite: Ulm verliert in Offenbach - Frühe Rote Karte: Homburg unterliegt auch Mainz II

Der 13. Spieltag in der Regionalliga hielt zum Auftakt am Freitagabend zwei Kracher parat. Einerseits schlugen die Kickers Offenbach Primus SSV Ulm klar, andererseits unterlag der FC Homburg durch eine frühe Rote Karte dem 1. FSV Mainz II. Die restlichen Partien gehen samstags über die Bühne. Unter anderem hat der formstarke TSV Steinbach Haiger bei Hessen Kassel eine Pflichtaufgabe zu lösen.

Niedergerungen: Der SSV Ulm verliert in Offenbach erstmals in dieser Spielzeit. IMAGO/Hartenfelser

Die Hinrunde neigt sich allmählich dem Ende. Am Freitagabend wurde in der Regionalliga Südwest bereits die 13. Runde eingeläutet. Die Kickers Offenbach hatten Spitzenreiter Ulm zu Gast, während zeitgleich der FC 08 Homburg die Mainzer U 23 zum Verfolgerduell empfing.

Der OFC knüpfte dabei an die Leistung der Vorwoche an, stresste Ulm immer wieder und ging in der 14. Minute nach einem Eckball in Führung. Derflinger kam an den Ball, drehte sich und hämmerte ihn mithilfe der Latte ins Tor. Beide Teams gingen ein hohes Tempo, erspielten sich immer wieder Gelegenheiten. Zur Pause blieb es aber bei der knappen Offenbacher Führung. Nach dem Seitenwechsel verteidigte die Parlatan-Elf kompakt, Ulm agierte über große Teile ideenlos. Besser machten es die Gastgeber. Wanner schickte Bozic steil, der stellte auf 2:0 (70.). Gegen Ende der Partie versuchte Ulm den Druck nochmals zu erhöhen. Wanner beseitigte sechs Minuten vor dem Schlusspfiff mit dem 3:0 allerdings die Restzweifel. Hannemann gelang für den SSV noch der Ehrentreffer (88.), an der ersten Saisonniederlage des Tabellenführer änderte dies aber nichts mehr.

Auch im dritten Top-Spiel-Anlauf in Folge gelang dem FC 08 Homburg nichts Zählbares. Die Partie gegen den 1. FSV Mainz II startete denkbar schlecht für die Gastgeber. Heilig wusste sich nach einem Steilpass auf Schmidt nur noch mit einer Notbremse zu helfen, gespielt waren da noch nicht mal 180 Sekunden. In Überzahl agierte Mainz clever, lauerte auf seine Chance. Die kam in der 25. Minute, als Burgzorg nach einem schnell vorgetragenen Angriff abgefälscht zur Führung traf. Kurz vor der Pause hatten die Homburger dann auch noch Pech. Hoffmanns Abschluss sprang vom Innenpfosten zurück ins Feld. Ansonsten spielten es die Gäste ausgebufft. Mizuta schickte Burgzorg, der erhöhte mit seinem zweiten Treffer nach der Pause auf 2:0 (54.). Zu Gute muss man den Gastgebern halten, dass sie sich nicht aufgaben, aber auch vor dem Tor glücklos waren. Nach 67 Minuten war die Messe dann gelesen. Mamutovic hatte an der Strafraumkante zu viel Zeit und platzierte den Ball unhaltbar für Salfeld zum Endstand.

Im dritten Freitagabendspiel standen sich die TSG Balingen und der Bahlinger SC gegenüber. Ohne große Probleme behielt die TSG die Punkte bei sich. Ferdinand stellte per Doppelpack die Weichen (28., 34.), ehe Vogler mit dem Halbzeitpfiff sogar auf 3:0 erhöhte. Kurz nach Wiederbeginn legte Ramser das 4:0 nach (54.) und zerstörte damit jegliche Hoffnungen der Gäste, noch einmal ins Spiel zurückzufinden.

Abstiegskampf in Aalen und Freiberg

Am Samstag rückt größtenteils der Abstiegskampf in den Blickpunkt. Der Tabellenvorletzte Hessen Kassel hat mit dem formstarken Tabellenzweiten aus Steinbach Haiger nach Primus Ulm das nächste dicke Brett zu bohren. Schlusslicht RW Koblenz gastiert auswärts beim starken Aufsteiger SG Barockstadt-Lehnerz. Beide Abstiegskandidaten benötigen dringend einen Sieg, um zumindest die Relegationsplätze nicht aus den Augen zu verlieren.

Auf jenen zwei Rängen liegen aktuell der VfR Aalen und Eintracht Trier. Beide stehen sich am Samstag gegenüber. Während man in Aalen nach sieben sieglosen Partien einen Erfolg herbeisehnt, hat sich der SVE zuletzt in der Liga akklimatisiert und holte aus den vergangenen fünf Begegnungen neun Zähler. Vor allem gegen die direkte Konkurrenz erledigte Trier seine Hausaufgaben. Mit einem Dreier könnten beide die Abstiegsränge vorerst verlassen. Denn zeitgleich kreuzen der SGV Freiberg und Wormatia Worms die Klingen, nehmen sich also gegenseitig die Punkte. Beide Aufsteiger lieferten in den vergangenen Wochen. Im wichtigen Duell am Samstag muss der Tabellenzwölfte aus Freiberg allerdings weiter auf Stammkeeper Niclas Heimann verzichten, der mit einem Innenbandriss im Knie rund fünf Wochen fehlen wird. Zudem muss Innenverteidiger Jan Koch mit einem Bänderriss im Ellbogen pausieren.

Des Weiteren treffen am Samstag der FSV Frankfurt und die TSG Hoffenheim II aufeinander. Der FC-Astoria Walldorf, bei dem sich das Lazarett weiter leert - Max Hauswirth ist nach überstandenem Bänderriss zurück im Training -, empfängt den VfB Stuttgart II.