Erste Punkte gegen Island? Für Frohms ist das 'Wie' zweitrangig

Die Stimmung ist durchwachsen, der Druck steigt: Vor dem zweiten Nations-League-Spiel in Bochum gegen Island am Dienstag (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) sucht die deutsche Frauen-Nationalmannschaft nach Stabilität und Selbstbewusstsein.

Den Willen könne man der Mannschaft nicht absprechen, da ist sich Merle Frohms sicher. Die Torhüterin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft weiß ebenso wie ihre Mitspielerinnen, worum es derzeit geht: "Wir sind alle bemüht, wollen was ändern, müssen dranbleiben. Irgendwann wird unser Einsatz auch wieder belohnt."

Die derzeitige Enttäuschung der Fans, die sich vor allem auf den Social-Media-Kanälen zeigt, versteht Frohms, diese Enttäuschung sei aber durchaus auf beiden Seiten vorhanden. Auch deshalb wolle man den Fans am Dienstag in Bochum etwas zurückgeben. 14.300 Tickets sind bislang verkauft und Angreiferin Klara Bühl freut sich bereits auf ein "geiles Heimspiel", dem aktuell der "volle Fokus" gelte. "Wir wollen angreifen, die Fans mit einer guten Leistung mitnehmen, Leidenschaft und Emotionen zeigen und die Kulisse genießen."

Dafür muss sich die Nationalelf aber auch in so ziemlich allen Bereichen steigern, die eigenen Fehler abstellen und nach vorne mutiger agieren. Immerhin hat Island sein erstes Nations-League-Spiel gegen Wales gewonnen (1:0) und die ersten drei Punkte bereits im Sack, welche die deutsche Elf so dringend benötigt, um im Kampf um die Olympia-Teilnahme überhaupt noch eine Chance zu haben.

Carlson sitzt wieder auf der Bank

"Wir haben in den vergangenen Spielen nicht die Leistung gebracht, die einen Spiele auch mal dreckig gewinnen lassen", weiß Frohms, "aber gegen Island wollen wir unbedingt die drei Punkte mitnehmen, die negativen Emotionen rauslassen und eine Reaktion zeigen. Das 'Wie' ist zweitrangig. Es zählt nur ein Sieg." Dafür müsse man aber auch "konzentrierter und fokussierter" agieren und sich gegenseitig unterstützten. Und Bühl ergänzt: "Wir müssen mit Leidenschaft, Einstellung und Wille dagegenhalten, die Zweikämpfe gewinnen und im letzten Drittel kreativ und zielstrebig agieren."

Durchaus viele Aufgaben für die Nationalelf, die in Abwesenheit der erkrankten Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erneut von Interims-Cheftrainerin Britta Carlson betreut wird.