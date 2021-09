Erste Punkte für die Adler - Köln dreht im Derby auf

München hat vorgelegt, am Freitagabend wurde der 3. Spieltag der DEL komplettiert. Die verletzungsgeplagten Adler kamen gegen Nürnberg zu den ersten drei Punkten. Köln drehte in Krefeld ebenso auf wie Berlin in Bremerhaven.

Mannheims Tim Wohlgemuth trifft gegen Nürnberg. imago images/Thomas Frey