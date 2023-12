Erste Personalentscheidungen beim VfL Pfullingen

Noch vor der Weihnachtspause hat der VfL Pfullingen die ersten Personalentscheidungen für die Saison 2024/2025 zu verkünden: Trainer Florian Möck, der erst zu dieser Saison das Kommando beim Drittligisten von der Echaz übernommen hatte, wird seinen Vertrag nicht verlängern. Darüber hinaus gibt es aber erste positive Signale von Seiten der Spieler.

Nach nur einer Saison ist für Florian Möck an der Seitenlinie der Pfullinger Drittligahandballer bereits Schluss. Aus persönlichen Gründen hat sich der ehemalige Pfullinger Rückraumspieler dazu entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern. "Der Verein hätte gerne mit mir weiter gemacht, auch die Mannschaft steht and stand immer hinter mir. Schlussendlich sind mir die privaten Gründe aber zu wichtig und deswegen werde ich in der nächsten Saison leider nicht mehr Trainer von diesem tollen Team sein", erklärt Florian Möck.

"Ich bin dem Verein dankbar, dass er mir ermöglicht hat, Trainer einer Drittligamannschaft zu sein. Das hat den Verein Mut gekostet und dafür möchte ich danke sagen. Dass mir so ein Vertrauen entgegengebracht wurde, als so junger Trainer in der 3. Liga zu coachen, ist nicht selbstverständlich", zeigt sich das Pfullinger Urgestein dankbar. "Mein Nachfolger darf sich auf eine Mega-Truppe und ein handballverrücktes Publikum freuen", ist sich Möck sicher.

"Wir hätten sehr gerne über die Saison hinaus weiter mit Florian zusammengearbeitet. Dass er nicht weitermachen möchte, ist sehr schade! Wir hätten gerne längerfristig an dem jungen Trainerteam aus ehemaligen VfL-Spielern festgehalten", bedauert Simon Tölke, Sportlicher Leiter des VfL Pfullingen. "Nichtsdestotrotz stehen wir weiterhin voll und ganz hinter Flo. Wir wollen die positiven Entwicklungen der letzten Wochen fortsetzen und die laufende Saison erfolgreich zu Ende bringen", spricht Tölke seinem ehemaligen langjährigen Mitspieler weiterhin das Vertrauen aus.

Währendessen laufen auch die Gespräche mit den aktuellen Spielern. Hier können die Verantwortlichen des VfL Pfullingen bereits die ersten positiven Nachrichten verkünden: Kapitän Lukas List hat seinen Vertrag noch vor der Besetzung des Trainerposten vorzeitig verlängert. "Das ist ein starkes Signal! Wir freuen uns sehr, dass er uns unabhängig von der Besetzung des Trainerpostens erhalten bleibt", so Simon Tölke.