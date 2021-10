Erste Niederlagen für Warriors und Bulls - Kleber schafft Double-Double

Die Chicago Bulls und die Golden State Warriors sind nicht mehr länger ungeschlagen in dieser Saison. Maxi Kleber konnte auf seine Stats stolz sein. Die NBA am Freitagmorgen.

Das war's erstmal mit dem Traumstart. Sowohl die Bulls als auch die Warriors haben in ihrer Niederlagen-Spalte nun eine 1 stehen. Chicago unterlag nach Aufholjagd mit starkem Schlussviertel dem alten Rivalen New York Knicks zu Hause mit 103:104 - drei Minuten vor Schluss hatte es noch 91:104 gestanden. Am Ende hießen die Sieger aber Kemba Walker (21 Punkte), R.J. Barrett (20) & Co., beide Teams stehen bei 4:1-Siegen.

Ebenso erstmals verloren die Warriors beim 101:104 nach Verlängerung gegen die Memphis Grizzlies - trotz 36 Zählern von Steph Curry. Der Matchwinner hieß Ja Morant, der mit einem erfolgreichen Drive zum Korb 58 Sekunden vor Schluss die 30 Punkte vollmachte und die heimischen Fans verstummen ließ. Curry traf in Q4 und der Overtime keinen einzigen Wurf mehr (0/6).

Nur die Jazz sind unbesiegt - Klebers Block-Party

Damit sind die Jazz das einzig verbliebene Team, das alle seine bisherigen Saisonspiele gewonnen hat. Beim 122:91 bei den Houston Rockets um Daniel Theis (sieben Punkte) gingen Rudy Gobert (16/14) und Bojan Bogdanovic (19) voran.

Maxi Kleber und die Dallas Mavericks bleiben derweil in der Erfolgsspur. Angeführt von Superstar Luka Doncic (25 Punkte) gewannen die Mavs mit 104:99 gegen die San Antonio Spurs und landeten ihren dritten Sieg in Serie. Big Man Kleber gelang mit zwölf Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double. Bemerkenswert waren zudem seine sechs geblockten Würfe - das hatte er zuvor erst einmal in seiner Karriere geschafft. "Das habe ich zu 100 Prozent gebraucht. Es ist eine Weile her, dass ich so viele Blocks und umkämpfte Würfe hatte", sagte Kleber.