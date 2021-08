Erste Niederlagen für Magdeburg und Dortmund II - Wiesbaden thront ganz oben

Nach der englischen Woche in der 3. Liga steht Wiesbaden ganz oben, weil der SVWW in Duisburg siegte und sowohl Magdeburg als auch Dortmunds Reserve die ersten Saisonniederlagen kassierten. Freiburg jubelte spät gegen Würzburg, Havelse wartet auch nach fünf Spieltagen und dem 0:3 gegen Türkgücü auf das erste Tor.

Magdeburg lässt erstmals Federn - Scheu verwandelt zweifelhaften Elfer zum FCS-Sieg

Am Mittwoch (19 Uhr) wollte der 1. FC Saarbrücken dem 1. FC Magdeburg die erste Saisonniederlage beibringen und durfte nach einem Zwischenspurt in der zweiten Hälfte tatsächlich aufgrund eines 2:1-Erfolgs jubeln. Schon in der 8. Minute erlaubte sich der FCS allerdings einen Blackout, als Zeitz den Rückpass zu Keeper Batz zu kurz spielte, und Atik auf Zuspiel von Conteh eiskalt zur Führung vollstreckte. Die Saarländer konnten trotz des Rückschlags das Spiel einigermaßen offen gestalten. Zählbares sprang allerdings erst in der 65. Minute heraus als Grimaldi mit seinem ersten Tor seit dem 17. März 2021 ausglich. Vier Minuten später lag die Titz-Elf dann zurück, weil Scheu einen zweifelhaften Elfmeter trocken zum Endstand versenkte.

Osnabrück verhindert Dortmunds Tabellenführung - Kunze bestraft zehn Borussen

Auch die Dortmunder reisten noch ohne Niederlage an die Bremer Brücke, doch auch die Reserve des BVB musste erstmals den Platz als Verlierer verlassen. Die Partie begann zäh, kaltschnäuziger zeigten sich zunächst die Niedersachsen, die durch Heider in Führung gingen. Der Osnabrücker Routinier nutzte einen groben Fehler von BVB-Keeper Unbehaun aus und schob das Leder ins leere Tor. Die Dortmunder brauchten lange, um danach ins Spiel zu finden - zumal Raschl auch noch gegen VfL-Keeper Kühn einen Elfmeter verschoss. Nach dem Wechsel wurde der BVB durch Taz mit dem Ausgleich belohnt - weil aber Maloney gegen Heider die Notbremse zog, waren die Borussen ab Minute 69 dezimiert. Nur fünf Minuten später schlug der VfL erneut zu und besorgte durch Kunzes Flachschuss die abermalige Führung. Dass es bis zum Schlusspfiff offenblieb, lag an der Ampelkarte von Osnabrücks Taffertshofer, doch im Zehn-gegen-Zehn verteidigte der Zweitliga-Absteiger die Führung - und verhinderte damit den möglichen Sprung des BVB II auf Platz 1.

Kapitaler Fehler: Osnabrücks Heider gegen BVB-Keeper Unbehaun imago images/Revierfoto

Thiels Wahnsinnstor aus 50 Metern - Wiesbaden ist Tabellenführer

Diesen Platz an der Sonne hat nun Wiesbaden inne. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm gewann beim MSV Duisburg mit 2:0 und grüßt damit von ganz oben. Nach torlosem ersten Durchgang gingen die Gäste aus Wiesbaden mit der ersten gelungenen Offensivaktion in Führung - Nilsson köpfte Prokops Maßflanke mustergültig ein. Der Schwede war auch am zweiten Treffer des SVWW beteiligt, als er einen Ball gegen den Duisburger Velkov eroberte und dann zu Thiel spitzelte. Der fackelte nicht lange und zog aus rund 50 Metern ab und überwand damit MSV-Keeper Weinkauf, der nur noch die Fingerspitzen dranbrachte, den Einschlag aber nicht mehr verhindern konnte.

Bitterer Moment: Wiesbadens Maximilian Thiel (vorne) überlistet Duisburgs Keeper Leo Weinkauf. imago images/Revierfoto

Freiburg jubelt erstmals - Nils Petersen spielt 67 Minuten

Das Duell zwischen dem SC Freiburg II und Kickers Würzburg war lange Zeit ein klassisches 0:0-Spiel, doch in der Schlussphase markierte Joker Tauriainen mit seinem Schuss von der Strafraumkante den Treffer des Abends. Bis der erste Sieg des Drittliga-Aufsteigers feststand, mussten die Breisgauer aber nochmals zittern, denn tief in der Nachspielzeit vergab der gerade erst eingewechselte Strohdiek für die Unterfranken den Ausgleich. In der Startelf der Freiburger stand Stürmer Nils Petersen aus dem Bundesliga-Kader, der sein erstes Spiel seit Mai absolvierte und nach 67 Minuten ausgewechselt wurde, ohne in der Offensive groß in Erscheinung zu treten. Die Würzburger warten weiterhin auf den ersten Sieg und bleiben unter dem Strich stehen.

Sliskovic bringt Türkgücü früh in die Spur - Havelse punkt- und torlos

Ganz unten in der Tabelle hängt der TSV Havelse fest. Der Aufsteiger verlor gegen Türkgücü mit 0:3, Sliskovic leitete de Sieg der Münchner früh mit einem wunderschönen Kopfball ein. Kuhn und Vrenezi schraubten das Ergebnis für die Gäste von der Isar in die Höhe. Havelse dagegen bleibt weiterhin ohne Punkt und Tor.

Münchner Löwen zurück in der Spur

Nach drei sieglosen Spielen in Folge fanden die Münchner Löwen am Dienstag zurück in die Erfolgsspur. In einem recht unterhaltsamen Spiel war es Neudecker, der nach schöner Kombination die Sechziger gegen Viktoria Köln in Führung brachte (40.). Zu allem Überfluss sah Kölns Rossmann auch noch kurz vor der Pause Gelb-Rot (44.). In Überzahl ließ sich der TSV die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, fuhr dank Dressel (55.) und Biankadi (82.) gar einen 3:0-Sieg ein. Die Kölner warten damit weiter auf den ersten Dreier und bleiben im Keller stecken.

Braunschweig feiert nächsten Sieg

Nach den Siegen in Halle und gegen Zwickau (jeweils 2:0) hatte Braunschweigs Trainer Michael Schiele festgestellt, dass seine Elf "immer mehr verinnerlicht, was wir wollen" - und das zeigten die Löwen auch in Verl. Pena Zauner brachte die Eintracht nach einem Einwurf in Führung (47.), ehe Multhaup mit seinem Treffer zum 2:0 die Weichen endgültig auf Sieg stellte. Weil Görlich (90.+3) auch noch traf, stand am Ende ein 3:0-Erfolg der Eintracht zu Buche.

Schnatterer macht zunächst den Unterschied

Nach dem ersten Saisonsieg (3:2 gegen Viktoria Köln) feierte Waldhof Mannheim den nächsten Erfolg. Gegen den SV Meppen waren es anfangs vor allem die gefährlichen Standards von Marc Schnatterer, die den Kurpfälzern eine komfortable 2:0-Pausenführung einbrachten - Seegert traf gleich zweimal (33., 45.+1). Als dann nach Wiederanpfiff Meppens Tankulic noch unglücklich für Martinovic abfälschte (51.), Seegert für Schnatterter auflegte (59.) und auch noch Höger nach Domaschke-Patzer netzte (89.), war der 5:0-Sieg perfekt - ein aus Mannheimer Sicht rundum gelungener Abend. Für Meppen war es indes ein komplett gebrauchter Tag, zumal Fedl nach üblen Foul an Lebeau auch noch Rot gesehen hatte (63.).

Last-Minute-Punkt für Berlin

Sehenswert: Dominic Baumann (re.) trifft per Flugkopfball. imago images/Kruczynski

Der mit drei Siegen in Serie überraschend stark in die Saison gestartete Aufsteiger Viktoria Berlin kassierte nach dem 0:1 in Halle den nächsten Dämpfer. Beim FSV Zwickau sah es nach Baumanns Flugkopfball in der 15. Minute sogar lange nach der nächsten Niederlage und dem ersten Dreier der Zwickauer aus. Benyamina wusste das jedoch kurz vor Schluss zu verhindern und sorgte für den 1:1-Endstand (89.).

Kalte Dusche für den FCK

Nach dem 3:0 gegen 1860 München wollte der 1. FC Kaiserslautern in Halle unbedingt nachlegen, bekam letztlich aber die kalte Dusche verpasst. Nach ordentlichem Beginn ließen die Pfälzer merklich nach und lagen nach 19 Minuten und Zimmerschieds Fernschuss 0:1 zurück. Der FCK blieb zwar danach durchaus bemüht, allerdings ging der knappe Sieg für Halle aufgrund eines klaren Chancenplus' letztlich in Ordnung.