Erste Niederlage für Hadamar - Dritter Dreier für Dreieich

Enge Kiste in der Hessenliga B: Vier Teams bewerben sich aktuell intensiv um die Tabellenführung. Der aktuelle Primus Rot-Weiß Hadamar verlor erstmals, Hessen Dreieich pirscht sich weiter heran.

Den Primus hat es erwischt: Rot-Weiß Hadamar kassierte am Mittwoch beim TuS Dietkirchen seine erste Saisonniederlage. Und die fiel mit 1:4 recht deutlich aus. Von Beginn an lief die Begegnung dabei auf Hochtouren, eine entscheidende Szene der Partie gab es bereits nach einer Viertelstunde, als Hadamar-Keeper Strauch nach einem Foul glatt Rot sah und Moritz den fälligen Strafstoß zum 1:0 verwandelte. Zwar gestaltete der Tabellenführer die Partie in Folge trotz Unterzahl offen, Zuckrigl traf aber noch vor der Pause zum 2:0. Hoffnung im Lager der Gäste keimte dann gleich nach Wiederanpfiff auf, als Teller per Foulelfmeter auf 1:2 verkürzte, doch ein Bergs-Kopfball stellte nach rund einer Stunde den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt in einem rasanten Duell setzte dann Leukel, der nach einer Flanke zur Stelle war. Fazit: Hadamar zeigte trotz frühem Nackenschlag Moral, ging aber dennoch erstmals leer aus. Dietkirchen klettert auf Rang fünf.

Zwar behaupten die Rot-Weißen weiterhin die Tabellenführung, drei Konkurrenten aber sind ganz nah dran. Da wäre zunächst der Tabellenzweite FC Eddersheim, der Schlusslicht VfB Ginsheim mit 3:1 bezwang. Es war diesmal kein Sahnetag der Eddersheimer, die nach früher 2:0-Führung in der Schlussphase doch nochmal ins Schlingern kamen und erst in der Nachspielzeit durch Kummer wuchtig den Deckel drauf machten. Ginsheim zeigte sich nach zuletzt schwachen Auftritten zwar verbessert, weiterhin aber spielerisch limitiert und hat nach wie vor aus sechs Partien erst einen Zähler gesammelt.

Weiter herangeschoben auf Rang eins hat sich auch der SC Waldgirmes. Mann des Spiels beim verdienten 3:1-Sieg gegen den FV Bad Vilbel war Natnael Tega, der alle drei Treffer für die Heimelf (zweimal per Kopf, einmal per Fuß) erzielte. Der zwischenzeitliche Ausgleich der Gäste fiel durch einen Handelfmeter. Mit zehn Zählern aus lediglich fünf Partien ist auch der SC Hessen Dreieich nach wie vor gut im Rennen, den 3:0-Erfolg gegen Türk Gücü Friedberg schossen die Dreieicher in Durchgang zwei heraus. Es war eine über weite Strecken starke Vorstellung der Heimelf, in der Streker nach rund einer Stunde mit einem verwandelten Foulelfmeter die Weichen auf Sieg stellte. Die beiden weiteren Treffer zum 3:0-Endstand fielen nach schnellen Gegenzügen.

Aufwärts geht es derweil beim FC Viktoria Griesheim. In einem bis zur letzten Minute intensiven und offenen Duell setzte sich die Viktoria mit 3:2 gegen Rot-Weiß Walldorf durch - der zweite Dreier in Folge für Griesheim.