Erste Niederlage für Babelsberg: Erfurt vor Greifswald an der Spitze - Cottbus legt nach

Der FC Rot-Weiß Erfurt, der bereits am Samstag beim Berliner AK nichts anbrennen ließ, klettert an die Tabellenspitze, weil am Sonntag der bisherige Primus SV Babelsberg gegen den Greifswalder FC seine erste Niederlage kassierte. Jubeln konnte auch Energie Cottbus, das sich gegen den Chemnitzer FC durchsetzte.

Bozic verpasst, Cottbus jubelt

Zweiter Sieg in Folge für Energie Cottbus. Der Chemnitzer FC hingegen muss nach dem 0:2 am Sonntag weiter auf den ersten Dreier warten. Es waren zunächst aber die Gäste, die sich aktiver präsentierten und sich erste Chancen erarbeiteten. Die dickste im bisherigen ersten Durchgang hatte dann die Heimelf, Hofmann verzog aussichtsreich. Es war der Startschuss für eine bessere Cottbuser Phase, an dessen Ende Chemnitz-Keeper Wunsch den Cottbuser Thiele im Strafraum foulte. Der Angreifer trat selbst an und stellte vom Punkte auf 1:0 (45.+4). In Durchgang zwei hatte weiter die Heimelf das Kommando, legte zunächst aber trotz guter Einschussmöglichkeiten nicht nach. So blieb die Sache offen, zumal Bozic zweimal per Kopf die große Ausgleichschance für Chemnitz hatte, einmal dabei das Gebälk traf - und wenig später auch frei vor Sebald den Ausgleich mit dem Fuß vergab. So sorgte schließlich der kurz zuvor erst eingewechselte Bektas für die Entscheidung: Nach einer Flanke war er am langen Pfosten zur Stelle und wuchtete in seinem ersten Regionalliga-Spiel das 2:0 in die Maschen (89.). Keeper Wunsch verhinderte in den Schlussminuten ein noch klareres Resultat.

Greifswald zieht an Babelsberg vorbei

Es war das Spitzenspiel dieses Spieltages: Der SV Babelsberg, mit drei Siegen aus drei Spielen an der Tabellenspitze gestartet, traf auf den ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellendritten Greifswalder FC - und musste beim 0:1 erstmals Punkte lassen. Schon zur Pause war der Heimelf dabei das Tor des Tages gelungen, als Daedlow nach einem Lattentreffer entscheidend nachsetzte und Greifswald nach rund einer halben Stunde damit in Führung schoss. Es sollte der einzige Treffer bleiben: Babelsberg hatte auch im zweiten Durchgang keine Antwort mehr parat, auch wenn Greifswalds Eshele in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot sah. Die dicke Ausgleichschance hatte Steinborn schon weit über der Zeit, er traf aber für Babelsberg nur die Latte.

Traditionsduell in Jena

Ab 16:05 Uhr trifft dann noch Carl Zeiss Jena im Traditionsduell auf Lok Leipzig.

Eilenburg muss mit Chancenverwertung hadern

Der FC Eilenburg schnupperte am Samstag gegen den BFC Dynamo am ersten Punkt der Saison, war phasenweise sogar das bessere Team. Am Ende stand der Aufsteiger aber erneut mit leeren Händen da, weil zu viele Chancen ausgelassen wurden. Zu Beginn gab es Möglichkeiten hüben wie drüben. In ihrer besten Phase gingen die Gastgeber dann durch Seidel in Führung, der aus 14 Metern einen Abpraller humorlos über die Linie beförderte (29.). Vor der Pause wurden die lange Zeit ohne Ideen spielenden Berliner dann aber stärker und kamen durch Dadashov zum Ausgleich, der eine Unachtsamkeit von Jarosch bestrafte (44.). Die Hauptstädter waren auch nach der Halbzeit das zunächst aktivere Team, der FCE hielt aber dagegen und erspielte sich rund um die Stundenmarke einige gute Gelegenheiten. Unter anderem zwang Möbius BFC-Keeper Bätge zu einer Glanztat. Das Tor fiel dann aber auf der anderen Seite. Zojani legte zurück auf Dadashov, der aus zehn Metern die Gäste auf Kurs brachte. Anschließend verpasste Eilenburg den Ausgleich zweimal. In der Nachspielzeit machte Zogjani mit seinem Volleyschuss schließlich den Sack für die Gäste zu.

Erfurt gewinnt nach Warmlaufphase souverän

Die favorisierten Gäste aus Erfurt hatten zu Beginn Probleme ins Spiel zu finden. Nach einer halben Stunde riss RWE die Partie dann aber langsam an sich und ging schließlich in der 38. Minute durch Seaton, der eine Lopes-Capral-Hereingabe ins Netz drückte, nicht unverdient in Führung. Nach der Pause präsentierten sich die Thüringer dann konsequent vor dem Tor. Seaton besorgte mit einem Heber nach Steilpass Pronichev das 2:0 (63.). Sekunden später war dann Badu nach einer Flanke von Seaton, der seinen dritten Scorerpunkt sammelte, mit dem Kopf zur Stelle (65.). Mit dem 3:0 war die Partie freilich entschieden, dementsprechend die Luft raus. Kurz vor Ende fiel dann noch der 4:0-Endstand durch Langner, der den Ball ebenfalls nach Pronichev-Vorarbeit ins Tor lupfte (89.).

Chemie feiert zweiten Sieg

Die BSG Chemie Chemnitz ließ die Punkte gegen die Hansa-Reserve verdient in Leutzsch. Die Chemiker erspielten sich immer wieder gute Chancen, der Aufsteiger dagegen ging äußerst defensiv zu Werke. Ein direkter Bury-Freistoß aus 18 Metern (16.) und eine starke Einzelaktion von Jäpel (39.), der im Strafraum den Ball behauptete und aus der Drehung das Leder wuchtig unter die Latte feuerte, sorgten für eine verdiente 2:0-Pausenführung der Gastgeber. Mit der Führung im Rücken nahm Leipzig im zweiten Durchgang zunächst das Tempo raus, Rostock hatte dadurch zwar vermehrt den Ball, wusste damit allerdings nichts anzufangen. Am Ende waren die Leutzscher dem dritten Treffer sogar näher als Rostock dem Anschlusstreffer. Es blieb aber beim 2:0.

Luckenwalde dreht frühen Rückstand

Für den ZFC Meuselwitz begann das Freitagsduell mit dem FSV Luckenwalde wie gewünscht: Trübenbachs Schuss aus spitzem Winkel schlug in der 15. Minute sehenswert unter der Latte ein. Die Gäste versuchten es danach wie gewohnt mit spielerischen Mitteln, doch zunächst konnte der ZFC das gut bekämpfen. Dann kam die 34. Minute und Vierling köpfte eine Freistoßflanke aus kurzer Distanz zum Ausgleich ein. Doch die Hausherren ließen sich davon nicht beirren und waren das bessere Team. In der 54. Minute scheiterte Bürger nach schöner Ballstafette am Pfosten. Ab der 60. Minute steigerte sich Luckenwalde und ging durch einen verwandelten Elfmeter von Flath auch in Führung (68.). Mit diesem Vorsprung wuchs das Selbstvertrauen der Gäste, die sich immer mehr Oberwasser erspielten. Am Ende brachte der FSV den Dreier ins Ziel, verdient aufgrund starker Phasen im zweiten Durchgang.

Hertha II legt furios los

Zum stadtinternen Kräftemessen trafen sich am Freitag die VSG Altglienicke und die U 23 von Hertha BSC. Beide Berliner Teams waren gut in die Saison gestartet, doch das direkte Duell fing alles andere als ausgeglichen an. Vielmehr waren es die selbsternannten "Hertha-Bubis", die wie von der Tarantel gestochen sofort aufdrehten. Scherhant köpfte in der 4. Minute eine Rölke-Flanke wuchtig ein. Nicht einmal 180 Sekunden später landete ein Abpraller vor Scherhants Füße, der gekonnt verwertete. In der 16. Minute trug sich El-Jindaoui mit einem Schuss ins kurze Eck in die Torschützenliste ein, ehe Aksakal vier Zeigerumdrehungen später einen Rölke-Querpass zum 4:0 über die Linie drückte. El-Jindaoui hatte mit einem guten Steckpass diesen Treffer übrigens maßgeblich eingeleitet. Jammern auf hohem Niveau ist es, dass der nächste Hertha-Treffer bis zur 61. Minute auf sich warten ließ. Aksakal verwertete eine Vorlage von Scherhant. Das wollte die VSG so nicht stehen lassen und kam durch Kauter (73.) und Cigerci (78.) immerhin auf 2:5 heran, ehe Werthmüller in der 84. Minute nach einem verunglückten gegnerischen Rückpass den 6:2-Endstand markierte, der die Hertha-Reserve als Tabellenführer in die Nacht entschwinden ließ.

Albert-Tor reicht Zwickau nicht

Zweites Heimspiel, zweiter Sieg, so lautete der Plan des FSV Zwickau. Gegen Viktoria Berlin entwickelte sich ein ausgeglichenes und umkämpftes Spiel, in dem Mensah in der 34. Minute mit einem Schlenzer beinahe die Gäste in Front gebracht hätte. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte rettete FSV-Keeper Hiemann gegen Hebisch in höchster Not. Zwickau hielt gut dagegen und ging in der 83. Minute tatsächlich in Führung: Albert hielt im Strafraum den Kopf rein und bugsierte das Leder so über die Linie. Mit der letzten Aktion des Spiels entrissen die Berliner den Westsachsen noch die Punkte, Baca vollstreckte nach ansehnlicher Kombination.