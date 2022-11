Erste Niederlage für Alba - Bayern mühelos

Titelverteidiger Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga die erste Saisonniederlage kassiert. Bei der BG Göttingen musste sich der Double-Gewinner der vergangenen Saison am Sonntag mit 95:96 (43:45) geschlagen geben.

Göttingens Harald Frey traf 15 Sekunden vor dem Ende per Dreier und machte die große Überraschung damit perfekt. Bester Werfer bei den Niedersachsen war aber Mark Smith mit 33 Punkten. Alba fehlte im fünften Spiel in nur elf Tagen am Ende die Kraft. Bester Berliner Werfer war Jaleen Smith mit 17 Punkten.

Keine große Mühe hatte dagegen Bayern München im Heimspiel gegen die Würzburg Baskets. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri setzt sich ohne zu glänzen mit 83:73 (49:34) durch und geriet dabei zu keiner Zeit in Gefahr. Nationalspieler Isaac Bonga überzeugte mit 18 Punkten und zehn Rebounds.

Fraport Frankfurt - ratiopharm Ulm 82:97 (20:22,22:23,12:31,28:21)

Punkte Fraport Frankfurt: Wank 18, Haarms 17, Beliauskas 12, Obiesie 9, Lewis 8, Robertson 8, Frazier 5, Samare 3, Adekunle 2

ratiopharm Ulm: Christen 18, Dos Santos 15, Bretzel 13, Hawley 10, Nunez 9, Zugic 9, Fuchs 8, Jallow 8, Klepeisz 7

Zuschauer: 4400

BG Göttingen - Alba Berlin 96:95 (20:20,25:23,26:27,25:25)

Punkte BG Göttingen: Smith 33, Frey 24, Crandall 11, Hammonds 11, Besselink 10, Hemschemeier 4, Kamp 3

Alba Berlin: Smith 17, Procida 15, Lo 14, Zoosman 12, Thiemann 10, Koumadje 8, Schneider 7, Delow 5, Lammers 5, Wetzell 2

Zuschauer: 3447

Rostock Seawolves - MLP Academics Heidelberg 84:91 (18:20,23:23,23:20,20:28)

Punkte Rostock Seawolves: Roland 17, Lewis 15, Nelson 14, Mawugbe 11, Ilzhöfer 8, Nawrocki 7, De Oliveira 6, Theis 5, Carter 1

MLP Academics Heidelberg: E. Washington 22, Ugrai 19, Ely 18, Griffin 10, Herzog 8, Coleman 7, Lasisi 5, Kesteloot 2

Zuschauer: 4202

FC Bayern München - Würzburg Baskets 83:73 (23:16,26:18,14:21,20:18)

Punkte FC Bayern München: Bonga 18, Rubit 12, Winston 12, Giffey 10, Walden 10, Gillespie 6, Obst 6, Harris 4, Jaramaz 3, Wimberg 2

Würzburg Baskets: Whittaker 20, Hunt 13, Bryce 10, Williams 10, Stanic 8, Carvacho 5, Williams 5, Hoffmann 2

Zuschauer: 5416