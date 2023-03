Erste Niederlage 2023: Djokovic verliert gegen Medvedev

Nach 15 Siegen in Folge hat Novak Djokovic das erste Spiel im Jahr 2023 verloren. Im Halbfinale von Dubai musste sich der Serbe Daniil Medvedev in zwei Sätzen geschlagen geben.

Raus im Halbfinale: Novak Djokovic. AFP via Getty Images

Mit Djokovic und Medvedev trafen zwei extrem formstarke Spieler aufeinander. Am Ende hielt nur die Serie des Russen, der seinem Pendant nach 15 Siegen in Folge die erste Niederlage im Jahr 2023 zufügte und selbst den 13. Erfolg in Serie feierte.

Das erste Break im ersten Satz holte sich Medvedev zum 3:2. Der Russe nahm Djokovic zum 5:2 zum zweiten Mal in Folge den Service ab und steuerte auf einen souveränen Satzerfolg zu. Aber die Nummer eins der Welt schlug zurück und schaffte das Rebreak, musste aber wenig später trotzdem das 4:6 schlucken.

Schnelles Break in Satz zwei

Diesen Rückschlag nahm Djokovic wohl mit in Satz zwei, denn er verlor direkt sein erstes Aufschlagspiel. Das war schlussendlich auch entscheidend, denn trotz großem Kampf kam der Serbe zu keiner einzigen Breakchance im zweiten Durchgang, der ebenfalls mit 6:4 an Medvedev ging, direkt der erste Matchball wurde genutzt.

Mit 14 unerzwungenen Fehlern machte Djokovic doppelt so viele wie sein Kontrahent. In einem engen Match wie diesem am Ende entscheidend - Medvedev ging als 6:4, 6:4-Sieger vom Court.