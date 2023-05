Erste Meisterschaft überhaupt: Rakow Tschenstochau darf doch noch jubeln

Den Matchball zur Meisterschaft hatte der polnische Spitzenreiter Rakow Tschenstochau eigentlich ausgelassen. Wegen eines Patzers des Top-Verfolgers darf der Klub nun doch den Titel bejubeln.

Zweimal in Folge war das Team aus Schlesien lediglich Vizemeister geworden. 2022 hinter Lech Posen und 2021 hinter Legia Warschau, das am Sonntagabend entscheidend dazu beitrug, dass Rakow Tschenstochau bereits vorzeitig die erste polnische Meisterschaft seiner Vereinsgeschichte feiern durfte.

Zuvor hatte Rakow bei Aufsteiger Korona Kielce (0:1) die Chance liegen gelassen, den Sack selbst zuzumachen. Das 1:2 von Top-Verfolger Legia Warschau bei Pogon Stettin räumte danach aber alle Zweifel aus dem Weg: Der Klub aus Tschenstochau wird die Ekstraklasa auf Platz eins beenden - es ist der vorläufige Höhepunkt einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte.

Vor vier Jahren war der Klub in die höchste polnische Spielklasse aufgestiegen. 2016, als der nunmehr zum Meistercoach avancierte Marek Papszun den Klub übernahm, spielte Rakow sogar noch drittklassig. Seither erlebte der Jugend- und Heimatklub des langjährigen BVB-Profis Jakub Blaszczykowski einen steilen Aufstieg.

Während es in den vergangenen beiden Jahren in der Liga jeweils nur für Platz zwei reichte, machte Rakow in ebenjenen zwei Saisons schon mit dem Pokalsieg auf sich aufmerksam. Das Double ist dem frisch gebackenen Meister in dieser Spielzeit allerdings nicht vergönnt. Anfang Mai hatte der Verein aus dem Süden Polens das Finale im sogenannten "Puchar Polski" gegen Legia nach Elfmeterschießen verloren.