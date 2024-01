Erste Medaillen bei Rodel-WM: Gold für Taubitz, Langenhan holt Silber

Das erste Rodel-Gold für das deutsche Team bei der Heim-WM ist eingefahren. Julia Taubitz ist hin und weg nach ihrem Sprint-Sieg auf der Bahn in Altenberg.

Julia Taubitz hat bei der Rodel-WM in Altenberg den Sprint-Titel gewonnen. Auf ihrer Heimbahn setzte sich die 27-Jährige am Freitag in einem Regenrennen vor der Schweizerin Natalie Maag und Elina Vitola aus Lettland durch. Die letztjährige Sprint-Dritte und Einzel-Weltmeisterin Anna Berreiter aus Berchtesgaden kam diesmal nur auf Platz 13, Merle Fräbel wurde Siebte.

"Der Titel bedeutet mir enorm viel. Das ist einer der schönsten Momente in meiner Sportkarriere. Auf der Heimbahn auch wirklich WM-Gold mit nach Hause zu nehmen, das ist toll", sagte Julia Taubitz und meinte: "Jetzt ist der Druck ein bisschen weg." Im Einsitzer-Rennen will sie nun die nächste Medaille gewinnen. "Am Sonntag wird wieder neu angegriffen."

Im Vorjahr bei der Oberhof-WM waren die ersten vier Plätze im Sprint-Wettkampf durch deutsche Rodlerinnen belegt. Am Ende der Titelkämpfe hatte das deutsche Team acht von neun Titeln und weitere acht Medaillen gewonnen. Die Weltmeisterschaften in Altenberg hatten mit einer Enttäuschung begonnen. Im Männer-Doppelsitzer waren die deutschen Rennrodler im Auftaktrennen leer ausgegangen.

Langenhan mit Silber, Loch verpasst Podest knapp

Bei den Männern gewann Weltcup-Spitzenreiter Max Langenhan die Silbermedaille. Der 24-Jährige aus Thüringen war am Freitag im Sprint 0,070 Sekunden langsamer als der Österreicher David Gleirscher. Dritter im Regenrennen wurde der Lette Kristers Aparjods.

Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch verpasste das Podest als Vierter knapp. Der 34-Jährige hatte im Vorjahr in Oberhof den Sprint-Titel gewonnen. David Nößler und Timon Grancagnolo beendete das Rennen auf den Plätzen 14 und 15

Deutsche Doppelsitzer im Sprint weit zurück

Zuvor waren die deutschen Doppelsitzer noch medaillenlos geblieben. Beim Sprint-Sieg der Letten Martins Bots und Roberts Plume im Doppelsitzer waren Hannes Orlamünder und Paul Gubitz als Sechste mit einem Rückstand von 0,218 Sekunden das beste deutsche Duo. Die sechsmaligen Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt wurden nach einem Fahrfehler Siebte, lagen 0,268 Sekunden hinter den Überraschungssiegern. Moritz Jäger und Valentin Steudte kamen mit einem Rückstand von 0,420 Sekunden auf Rang elf.

Silber und Bronze im ersten WM-Rennen gingen an Österreich: Thomas Steu und der mit einem gebrochenen Mittelfuß fahrende Wolfgang Kindl wurden Zweite vor Juri Gatt und Riccardo Schöpf. Für den Sprint-Wettkampf hatten sich die 15 besten Doppel-Paarungen qualifiziert.