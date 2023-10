Erste Liga reagiert: Norwegen will Hals- und Nackenschutz einführen

Nach dem Unfalltod des früheren DEL-Profis Adam Johnson beschließt der norwegische Verband, einen Hals- und Nackenschutz in seinen Eishockey-Ligen einzuführen. Die DEL will bald darüber beraten.

Der dramatische Todesfall des ehemaligen Augsburgers Adam Johnson hat in der Eishockey-Welt eine Diskussion über neue Sicherheitsstandards ausgelöst. Nun hat die erste Liga darauf reagiert und sich für die Einführung eines Hals- und Nackenschutzes ausgesprochen. Wie die Tageszeitung "Dagbladet" berichtet, entschied sich der Vorstand des norwegischen Verbandes am Montag dazu, die Ausrüstung verpflichtend einzuführen.

Der US-Amerikaner Johnson (29), der im Sommer nach einer Saison beim AEV zum britischen Klub Nottingham Panthers gewechselt war, wurde am vergangenen Wochenende von einem Schlittschuh am Hals getroffen und erlag anschließend seinen schweren Verletzungen.

DEL diskutiert über eine Einführung Ende November

Auch die Deutsche Eishockey Liga (DEL) diskutiert nach dem Unfall um eine Einführung des Schutzes, der möglicherweise bald verpflichtend werden könnte. Die Thematik steht auf der Tagesordnung für die Sitzung der Sportlichen Leiter der 14 Erstliga-Klubs Ende November.

In einigen internationalen Ligen ist der Hals- und Nackenschutz bereits seit geraumer Zeit fester Bestandteil, etwa seit 1996 in Schweden. Dort werden Verstöße gegen das Schutzgebot zwar geahndet, die Kontrollen seitens Offizieller erfolgen aber zum Teil nicht wirklich sorgfältig.

Laut der schwedischen Boulevardzeitung "Expressen" waren in der Spielzeit 2021/22 noch 31 Spieler in der höchsten Liga, der SHL, wegen unzureichender Ausrüstung belangt worden, in der vergangenen Saison jedoch kein einziger mehr - obwohl es Verstöße gab, wie Schiedsrichterchef Tomas Thorsbrink erklärte. "Wir müssen selbstkritisch einräumen, dass wir mehr Fälle hätten melden sollen."