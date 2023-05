Erste Kletterpartie: Kämna hält mit Favoriten mit - Leknessund übernimmt Rosa

Der Franzose Aurelien Paret-Peintre hat die vierte Etappe im Sprint für sich entschieden. Der Norweger Andreas Leknessund musste sich mit Platz zwei begnügen - übernahm aber die Gesamtführung von Favorit Remco Evenepoel.

Im Kampf der Favoriten um den Gesamtsieg tat sich beim 106. Giro d'Italia am Dienstag kaum etwas - die Gesamtführung wechselte dennoch: Der norwegische Radprofi Andreas Leknessund (DSM) hat mit seinem zweiten Platz bei der ersten Bergetappe das Rosa Trikot von Remco Evenepoel übernommen. Nach 175 bergigen Kilometern von Venosa zum Lago Laceno musste sich der Norweger lediglich dem Franzosen Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) geschlagen geben, der sich im Zweiersprint souverän den Tagessieg sicherte.

Harter Kampf um die Gruppe des Tages

Anders als am Vortag entstand von Beginn an ein harter Kampf um die Gruppe des Tages. Zahlreiche Teams witterten ihre Chance auf einen Ausreißererfolg, sodass erst weniger als 100 Kilometer vor dem Ziel einer Gruppe bestehend aus sieben Fahrern die entscheidende Attacke gelang. Evenepoels belgisches Team Soudal-Quickstep kontrollierte anschließend im Hauptfeld den Vorsprung.

Auf dem bergigen Terrain ging die Spitzengruppe mit einem Vorsprung von gut vier Minuten in den letzten Anstieg. Leknessund setzte dort eine Attacke, nur Paret-Peintre konnte dem zu diesem Zeitpunkt virtuellen Gesamtführenden bergauf mit einigem Abstand noch folgen.

Gemeinsam erreichte das Spitzenduo schließlich mit letzten Kräften die finale Bergwertung knapp drei Kilometer vor dem Ziel. Auf flachem Terrain belauerten sich die beiden Führenden auf den finalen Kilometern. Leknessund forcierte das Tempo, um den Vorsprung im Gesamtklassement abzusichern. Rund 150 Meter vor dem Ziel eröffnete der Franzose aus zweiter Position den Sprint und sicherte sich souverän den Tagessieg.

Die Gruppe der Favoriten, in der Ineos-Grenadiers für Kapitän Geraint Thomas am letzten Anstieg das Tempo machte, kam geschlossen rund zwei Minuten nach dem Sieger an. Lennard Kämna erreichte das Ziel zusammen mit den weiteren Favoriten um Evenepoel und Primoz Roglic. Durch die zusätzliche Zeitbonifikation als Etappenzweiter hat Leknessund nun 28 Sekunden Vorsprung auf Evenepoel im Gesamtklassement.

Am Mittwoch starten die Radprofis in der Region Kampanien auf der fünften Etappe zwischen Atripalda und Salerno. Die Italien-Rundfahrt endet am 28. Mai mit der Schlussetappe in der Hauptstadt Rom.

4. Etappe Venosa - Lago Laceno(175,00 km):

1. Aurelien Paret Peintre (Frankreich) - AG2R Citroën Team 4:16:04 Std.; 2. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM + 2 Sek.; 3. Toms Skujins (Lettland) - Trek - Segafredo + 57; 4. Vincenzo Albanese (Italien) - EOLO-Kometa; 5. Nicola Conci (Italien) - Alpecin-Deceuninck + 1:02 Min.; 6. Amanuel Gebreigzabhier (Eritrea) - Trek - Segafredo + 1:07; 7. Koen Bouwman (Niederlande) - Jumbo-Visma + 2:01; 8. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious; 9. Edward Dunbar (Irland) - Team Jayco AlUla; 10. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe; ... 18. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe; 55. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 8:35; 59. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 9:51; 63. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 11:05; 92. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM + 13:42; 93. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 120. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM + 16:56; 121. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 18:40; 138. Florian Stork (Bünde) - Team DSM + 24:38; 143. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Deceuninck + 25:37; 167. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team + 26:11

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 4. Etappe:

1. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM 14:35:44 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 28 Sek.; 3. Aurelien Paret Peintre (Frankreich) - AG2R Citroën Team + 30; 4. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 1:00 Min.; 5. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 1:12; 6. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 1:26; 7. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe; 8. Toms Skujins (Lettland) - Trek - Segafredo + 1:29; 9. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 1:30; 10. Jay Vine (Australien) - UAE Team Emirates + 1:36; ... 12. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 1:54; 47. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 9:01; 51. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 9:44; 68. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 15:15; 98. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM + 25:39; 104. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 27:06; 109. Florian Stork (Bünde) - Team DSM + 28:17; 116. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 29:33; 121. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM + 30:46; 164. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Deceuninck + 43:27; 175. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team + 48:20