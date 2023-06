Erste Heimpleite für Flensburg - Füchse Berlin in Göppingen chancenlos

Am Sonntagnachmittag musste sich die SG Flensburg-Handewitt erstmals in dieser Saison zuhause geschlagen geben. Die Füchse aus Berlin enttäuschten derweil in Göppingen.

SG Flensburg-Handewitt - TSV Hannover-Burgdorf 30:35 (15:20)

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die erste Heimniederlage in der laufenden Bundesliga-Saison kassiert. Vor den 6019 Zuschauern in der Campushalle unterlag die Mannschaft von Trainer Mark Bult der TSV Hannover-Burgdorf mit 30:35 (15:20). Beste SG-Werfer waren Magnus Röd und Aaron Mensing mit je fünf Toren. Für die Gäste erzielte der ehemalige Flensburger Marius Steinhauser neun Treffer.

Die Niedersachsen gingen selbstbewusst in die Partie. Vom 5:5 (8. Minute) ging die Mannschaft des früheren Bundestrainers Christian Prokop zunächst mit 9:6 (13.) in Führung. Eine doppelte Unterzahl der Gastgeber nutze Hannover, um den Vorsprung bis auf sechs Treffer (21:15/31.) auszubauen.

Kurz nach dem Beginn der zweiten Hälfte sah TSV-Spieler Evgeni Pevnov nach einem überharten Einsteigen gegen Röd die Rote Karte. Im Anschluss zeigten die Torhüter ihr Können. SG-Keeper Benjamin Buric zeigte starke Paraden, Hannovers Schlussmann Dario Quenstedt traf zum 26:21 (42.) in das leere Tor der Gastgeber.

Flensburg fand kein Mittel, um dem Spiel noch einmal eine entscheidende Wendung zu geben. Hannover schloss mit 34:30 Punkten zum HSV Hamburg auf. Wegen der besseren Tordifferenz bleiben die Hanseaten auf Platz sechs, der in der kommenden Saison zur Teilnahme an der European League berechtigt.

Frisch auf Göppingen - Füchse Berlin 25:19 (14:10)

Eine Woche nach dem Triumph in der European League haben die Füchse Berlin ihre wohl letzte Chance auf einen Champions-League-Platz in der Handball-Bundesliga verspielt. Nach einer desolaten Offensivleistung verloren die Berliner am Sonntag beim Tabellen-14. Frisch Auf Göppingen mit 19:25 (10:14). Nach der dritten Liga-Auswärtspleite in Serie bleiben die Füchse noch Dritter. Bester Berliner Werfer war Jacob Holm mit acht Toren.

Die Feierlichkeiten vom letzten Wochenende schienen den Hauptstädtern noch in den Knochen zu stecken. Denn es fehlte fast alles: Einstellung, Konzentration und Körpersprache. Nach diversen technischen Fehlern lagen sie schnell gegen einen ersatzgeschwächten Gegner 0:5 zurück. Der erste eigene Treffer gelang erst nach rund achteinhalb Minuten durch Tim Freihöfer.

Und selbst eine sehr frühe Auszeit von Trainer Jaron Siewert konnte die Spieler zunächst nicht wachrütteln. Es unterliefen ihnen zwar nun weniger Fehler, dafür scheiterten sie mit unkonzentrierten Abschlüssen immer wieder an Göppingens Schlussmann Marin Sego. So wuchs der Rückstand zeitweise auf sieben Tore an (6:13). Erst einige Paraden von Keeper Dejan Milosavljev brachte die Füchse noch vor der Pause wieder etwas heran.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich gegen keinesfalls überragende Göppinger wenig. Denn auch die Gastgeber machten viele Fehler. Aber die Offensive der Berliner blieb weiter harmlos und ideenlos. In der 54. Minute sah Mijajlo Marsenic zudem noch die Rote Karte. So kamen die Füchse während der gesamten zweiten Hälfte keinen Treffer näher heran. Einzig Milosavljev und Holm zeigten Normalform.

Rhein-Neckar Löwen - HC Erlangen 40:23 (24:10)

Tore Rhein-Neckar Löwen: Knorr 12/4, Groetzki 7, Lagergren 4, L. Nilsson 4, Horzen 3, Kohlbacher 3, Forsell Schefvert 2, Helander 2, Kirkelökke 2, Appelgren 1

HC Erlangen: Jeppsson 8/2, Bissel 3, Metzner 3, Olsson 3/1, S. Firnhaber 2, Seitz 2, Büdel 1, Heiny 1

Zuschauer: 7072

Strafminuten: 2 / 10

HSG Wetzlar - MT Melsungen 25:27 (10:14)

Tore HSG Wetzlar: Rubin 8, Becher 3/2, Cavor 3, Nyfjäll 3, Weissgerber 3, Fredriksen 2, Mellegard 1, E. Schmidt 1, Wagner 1

MT Melsungen: Arnarsson 5, K. Häfner 4, Kühn 4, Casado 3, Ignatow 3, Kalarasch 3, Drosten 1, A. Gomes 1, Kastening 1/1, D. Mandic 1, Pavlovic 1

Zuschauer: 4037

Strafminuten: 6 / 4

TVB 1898 Stuttgart - VfL Gummersbach 31:30 (17:16)

Tore TVB Stuttgart: D. Fernandez 9/4, Pfattheicher 5, Maric 4, Lönn 3, Truchanovicius 3, Laube 2, Sliskovic 2, Hanusz 1, M. Häfner 1, Schöttle 1

VfL Gummersbach: Blohme 6, J. Köster 6, Mappes 5, Pregler 5, Jansen 3, Kodrin 3, Vidarsson 2

Zuschauer: 3939

Strafminuten: 8 / 6