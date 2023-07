Erste Gespräche erfolglos: Für Nübel bleibt die Tür beim VfB zu

Die Stuttgarter Chancen auf eine Verpflichtung von Torhüter Alexander Nübel waren ohnehin klein. Jetzt sind sie weiter geschrumpft. Die ersten Gespräche mit dem FC Bayern blieben erfolglos, die Tür zum Traditionsklub vom Neckar bleibt zu.

Ende der vergangenen Woche kamen die VfB-Verantwortlichen sowie Nübel und dessen Berater zu einem ersten Kennenlerntreffen in Stuttgart zusammen. Man hat sich ausgetauscht und dabei durchaus gemeinsame Interessen erkannt. Allerdings überlappen sich diese nicht mit denen des FC Bayern, der den 26-Jährigen unverändert nur verkaufen will. Leeds United würde ihn gerne verpflichten, der Keeper allerdings ungern in Englands 2. Liga und viel lieber in der Bundesliga bleiben. Dazu kommt, dass der VfB allenfalls eine Leihe anstrebt, weil man weder den finanziellen Rahmenforderungen der Münchner noch denen des Keepers nachkommen kann und will.

Man sei im Austausch, erklärt Fabian Wohlgemuth jetzt. "Es sieht aber nicht danach aus, dass Nägel mit Köpfen gemacht werden", so der Sportdirektor, für den "das wirtschaftliche Thema aktuell die größte Priorität hat". Dazu gesellt sich das Vorhaben, Nachwuchstorwarttalent Dennis Seimen (17) in naher Zukunft im VfB-Trikot in der Bundesliga zu sehen. Deswegen möchte man laut Wohlgemuth "gewisse Entwicklungsperspektiven nicht blockieren. Die Konstellation muss passen". Was einen millionenschweren Kauf samt nicht minder schwerem, dazu noch längerfristigen Vertrag ausschließt. Die Verpflichtung des Ex-Schalkers, der zuletzt vom FC Bayern an Frankreichs AS Monaco verliehen war, liegt dadurch in weiter Ferne.

Hoeneß-Treffen mit Tillman

Auch anderweitig wird es zu keinem Wechsel zwischen dem Rekordmeister und dem VfB kommen. Sebastian Hoeneß hatte sich zuletzt mit Malik Tillman getroffen, der unter dem Stuttgarter Cheftrainer einst bei der bajuwarischen Drittligavertretung aktiv war. Man kennt sich, man schätzt sich. Der Offensivmann, der zuletzt vom Rekordmeister an die Glasgow Rangers verliehen war, steht noch bis Ende Juni 2024 in München unter Vertrag. Trainer Thomas Tuchel hat personell andere Prioritäten im Sinn.

In der vergangenen Saison trug Tillman das Trikot der Glasgow Rangers, für die er in Meisterschaft, Pokal und sogar Champions League Erfahrung sammeln konnte. Am Ende wurde der 21-Jährige zum besten Jungprofi Schottlands gekürt. Was ihn entsprechend begehrt macht und bereits eine Reihe Klubs aus dem In- und Ausland auf den Plan gerufen hat. Eine Verpflichtung durch den VfB gilt mittlerweile als sehr unwahrscheinlich. Zumal der Kader aktuell 35 Profis zählt, ausgedünnt werden muss und dadurch auf dem Transfermarkt erst einmal Einnahmen generiert werden müssen, um Platz und Mittel freizumachen. Zudem ist die Offensive gerade erst mit Jamie Leweling und Woo-Yeong Jeong frisch besetzt worden.