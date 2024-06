Erste Generalprobe gegen Serbien: Österreich arbeitet am EM-Feinschliff

Österreichs Nationalteam trifft am Dienstag in Wien auf Serbien. Das Team von Ralf Rangnick will sich den letzten Feinschliff vor der EM in Deutschland holen.

Auf Österreichs Nationalteam wartet am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im Wiener Happel-Stadion der vorletzte Härtetest für die EURO. Gegen Serbien will sich die ÖFB-Auswahl weiteres Selbstvertrauen für das Turnier in Deutschland holen, ehe am Samstag der finale Test in St. Gallen gegen die Schweiz auf dem Programm steht. Ralf Rangnick wird in diesen Partien wohl noch so manches Experiment durchführen, doch auch die Resultate sind wichtig, wie der Teamchef betonte.

Seine Truppe empfängt die Serben mit der Referenz von zuletzt fünf Siegen in Folge. "Wir werden versuchen, diese Serie auszuweiten", kündigte Rangnick in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" an. "Beide Spiele sind Generalproben. Wir werden in beiden Partien eine Mannschaft ins Rennen schicken, die in der Lage ist, zu gewinnen." Dabei werde man aber auch das erste EM-Match am 17. Juni in Düsseldorf gegen Frankreich im Hinterkopf haben, ergänzte der Deutsche.

"Emotionales Spiel" für Arnautovic

Marcel Sabitzer bekommt nach dem mit Dortmund verlorenen Champions-League-Finale noch eine Pause, dafür ist Romano Schmid nach der sonntäglichen Geburt seines Sohnes einsatzbereit. Ebenfalls zur Verfügung stehen die drei erst kürzlich von Verletzungen genesenen Innenverteidiger Philipp Lienhart, Kevin Danso und Maximilian Wöber - alle drei konnten die Trainings in Windischgarsten vollumfänglich mitmachen und werden mit großer Wahrscheinlichkeit gegen die Serben Spielpraxis sammeln dürfen.

Als Kapitän wird wohl Marko Arnautovic fungieren, dessen Vater Serbe ist. "Es ist ein emotionales Spiel. Meine Familie wird im Stadion sein. Aber es ist nur ein Fußballspiel, und ich will dieses Spiel gewinnen", erklärte der Stürmer von Inter Mailand.

Auf der Suche nach Automatismen

Ein weiterer Aspekt des Kräftemessens mit dem EM-Starter ist, wieder in wohlbekannte Automatismen zu finden. "Wir wollen uns einspielen und noch einmal unsere Prinzipien verinnerlichen", kündigte Stefan Posch an. Christoph Baumgartner erwartet sich von der Dienstag-Partie wertvolle Aufschlüsse für die EM. "Man sieht in solchen Spielen, wie weit wir sind und wo wir noch besser werden können."

Die ÖFB-Kicker reisten am Montag wegen der vom Regen in Mitleidenschaft gezogenen Trainingsplätze verfrüht von Windischgarsten nach Wien und absolvierten ihr Abschlusstraining nicht wie ursprünglich geplant in der oberösterreichischen Gemeinde, sondern im Happel-Stadion. In der Bundeshauptstadt bleibt das Nationalteam bis Freitag - an diesem Tag wird der endgültige EURO-Kader nominiert und der Flug in die Schweiz angetreten. Nach dem Match in St. Gallen dürfen die Kicker noch freie Tage genießen, am 12. Juni wird im EURO-Basecamp in Berlin eingecheckt.