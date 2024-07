Erste Frau als Assistant Coach in der NHL: Campbell schreibt Geschichte

Schon mehrfach hat Jessica Campbell als Frau in der männerdominierten Coaching-Branche im Eishockey Geschichte geschrieben. Nun auch auf allerhöchstem Niveau in der NHL.

Von der DEL über die deutsche Nationalmannschaft und die AHL in die NHL: Assistant Coach Jessica Campbell. IMAGO/USA TODAY Network

Wie die Seattle Kraken am Mittwoch mitteilten, wird Campbell Assistant Coach im Stab von Head Coach Dan Bylsma, der als erst zweiter Kraken-Coach in der Franchise-Geschichte im Mai das Amt von Dave Hakstol übernommen hatte.

Nun holt er neue Unterstützung an seine Seite, neben Campbell kommt auch der erfahrene Bob Woods als Assistant Coach. Die meisten Schlagzeilen gehören aber der Kanadierin, die zur ersten Frau in dieser Position in der NHL-Historie wird.

Zuvor hatte Campbell auch schon in Deutschland als erste Trainerin hinter der Bande Geschichte geschrieben, nachdem Chefcoach Tom Rowe sie zur Saison 2021/22 zu den Nürnberg Ice Tigers geholt hatte. Bei der WM 2022 war sie dann als Assistentin des damaligen Bundestrainers Toni Söderholm tätig, anschließend wurde sie im Farmteam der Kraken, den Coachella Valley Firebirds, zur ersten Frau als Assistenztrainerin in der AHL - als Co-Trainerin von Bylsma.

Wiedersehen mit Grubauer

Nach dessen Beförderung geht Campbell nun den Schritt in die NHL mit. "Während unserer Zeit im Coachella Valley habe ich Jessicas Engagement für die Spielerentwicklung aus erster Hand erlebt", sagte Bylsma. "Ich freue mich darauf, weiterhin mit ihr zusammenzuarbeiten."

Campbell hatte bei der Weltmeisterschaft vor zwei Jahren in Söderholms Heimat Finnland als erste Trainerin in dieser Funktion für einen Meilenstein gesorgt. Beim Turnier gehörte Philipp Grubauer zum deutschen Aufgebot, damals wie heute Torhüter der Seattle Kraken. Es kommt damit zum Wiedersehen.