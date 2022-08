Erste Einheit am Vormittag: Scherning startet bei Arminia

Der Nachfolger des freigestellten Uli Forte ist gefunden. An diesem Donnerstag startet der Bundesliga-Absteiger und aktuelle Zweitliga-Vorletzte mit dem neuen Mann aus Osnabrück.

Der Durchbruch erfolgte am Mittwochabend. Da einigten sich Arminia Bielefeld und Daniel Scherning auf die gemeinsame Mission, den abgestürzten Bundesliga-Absteiger wieder in sicherere Gefilde zu führen. Bereits an diesem Donnerstag leitet der 38-Jährige nach kicker-Informationen die erste Trainingseinheit bei den Ostwestfalen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Zuvor hatte sich Scherning am Mittwochnachmittag von den Spielern des VfL Osnabrück verabschiedet. Beim Drittligisten besaß der Coach, der 2021 vom SC Paderborn 07 an die Bremer Brücke gewechselt war, noch einen Vertrag bis Juni 2023.

Premiere in Heidenheim

Über die Modalitäten, unter denen sich Arminia und der VfL auf den Wechsel des Coaches einigten, wurde zunächst nichts bekannt. Nähere Informationen sind im Verlauf des Donnerstags aus Bielefeld und Osnabrück erwarten. Schernings Zweitligapremiere steht am kommenden Sonntag mit den auf Platz 17 rangierenden, nach vier Spielen noch punktlosen Bielefeldern beim Tabellenzweiten 1. FC Heidenheim bevor. Der VfL Osnabrück tritt in der 3. Liga bereits am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden an.