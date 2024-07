Erste DHB-Pokalrunde terminiert - Emsdetten muss Heimrecht abgeben

Die Handball-Bundesliga hat am Mittwoch die erste Runde im DHB-Pokal zeitgenau angesetzt. Der TV Emsdetten muss ausgerechnet für den Pokal-Kracher gegen den ASV Hamm-Westfalen sein Heimrecht abgeben.

So langsam nimmt die Pflichtspiel-Saison 2024/25 Konturen an. Am Mittwoch hat die Handball-Bundesliga GmbH die zeitgenauen Terminierungen der ersten Runde im DHB-Pokal veröffentlicht. Ausgespielt werden die insgesamt elf Paarungen zwischen dem 21. und 25. August.

Zum Thema Die komplette erste Runde auf einen Blick

Den Auftakt bildet das Duell des MTV Braunschweig mit der HSG Nordhorn-Lingen am 21. August. Zwei Tage später bekommt es Drittligist HC Empor Rostock mit Zweitliga-Meister und Bundesliga-Aufsteiger 1. VfL Potsdam zu tun.

Eine wahrlich bittere Pille muss Drittligist TV Emsdetten schlucken: Ausgerechnet im Pokalderby mit dem benachbarten Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen muss der TVE sein Heimrecht abgeben.

Wegen der Sanierung der Ems-Halle steht keine geeignete Halle in Emsdetten zur Verfügung. "Andere ernsthafte Alternativen, um ein Heimspiel durchzuführen, wie zum Beispiel die Hallen in Münster oder Lingen kommen aufgrund der Kurzfristigkeit und mangels Verfügbarkeit für dieses Spiel nicht in Frage", erklärt TVE-Geschäftsleiter Florian Ostendorf auf der Vereinswebsite: "Aus diesem Grund ist der Heimrechttausch die einzige halbwegs sinnvolle Alternative. Dennoch werden wir den Kopf nicht in den Sand stecken und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen."

Trio greift erst im Achtelfinale ein

Es gehe nun darum, "viele Fans nach Hamm zu bringen und die Halle in Hamm in ein Heimspiel zu verwandeln". Die Partie wird am 24. August im 19 Uhr in der Hammer WESTPRESS arena ausgetragen. Am selben Tag werden fünf weitere Begegnungen der ersten Runde des DHB-Pokals stattfinden - auch Traditionsklub TUSEM Essen ist im Einsatz.

Die letzten drei Teilnehmer der zweiten Runde im DHB-Pokal werden am 25. August ermittelt. Dann ist auch Bundesliga-Aufsteiger Bietigheim ab 16.30 Uhr bei der HSG Rodgau-Nieder-Roden zu Gast.

Weiter geht es am 1. bis zum 3. Oktober, wenn die elf siegreichen Teams der ersten Runde unter anderem auf die Bundesliga-Klubs treffen. Ausnahme: Die drei Erstplatzierten der Vorsaison (SC Magdeburg, MT Melsungen, SG Flensburg-Handewitt) greifen erst im Achtelfinale ein.