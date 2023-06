Erste DFB-Pokal-Runde terminiert - Zweitliga-Duell im Free-TV

Rund sechs Wochen vor dem Start der neuen DFB-Pokal-Saison wurden die 32 Paarungen der ersten Runde zeitgenau angesetzt. Vier Partien werden live im Free-TV übertragen.

Nach dem Start der 2. und 3. Liga, aber vor dem der Bundesliga steigt auch in diesem Jahr die erste Runde im DFB-Pokal. Am Mittwoch gab der DFB die genauen Termine der 32 Spiele bekannt. Demnach eröffnet Borussia Mönchengladbach das lange Pokal-Wochenende am Freitag, 11. August, um 18 Uhr auswärts bei Oberligist TuS Bersenbrück. Parallel hat Drittligist 1. FC Saarbrücken den Zweitligisten Karlsruher SC zu Gast und Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen Zweitligist Hannover 96.

Am späteren Abend findet dann auch das erste Free-TV-Spiel statt: Das ZDF überträgt um 20.45 Uhr das Duell der beiden Zweitligisten Eintracht Braunschweig und FC Schalke 04.

Am Samstag geht es um 13 Uhr unter anderem mit dem Duell zwischen der TSG Balingen und dem VfB Stuttgart in Reutlingen weiter, gefolgt von sechs 15.30-Uhr-Spielen, zu denen auch Borussia Dortmunds Auftritt bei Oberligist TSV Schott Mainz gehört. Zu den drei Abendpartien um 18 Uhr gehören auch die Auftritte der Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 (bei der SV Elversberg) und dem VfL Bochum (bei Arminia Bielefeld).

Auch Köln im Free-TV - Bayern und Leipzig folgen im September

Am Sonntag, an dem unter anderem um 13 Uhr der Hamburger SV bei Rot-Weiss Essen und Eintracht Frankfurt um 15.30 Uhr beim 1. FC Lok Leipzig gastiert, sind die gleichen Anstoßzeiten vorgesehen - ebenfalls ohne Free-TV-Spiel. Das folgt am Montagabend um 20.45 Uhr, wenn die ARD das Aufeinandertreffen zwischen Zweitliga-Rückkehrer VfL Osnabrück und dem 1. FC Köln an der Bremer Brücke live zeigt.

Meister FC Bayern und DFB-Pokal-Titelverteidiger RB Leipzig steigen auch in diesem Jahr erst später ein, weil sie an dem Erstrunden-Pokal-Wochenende am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Leipzig um den DFL-Supercup spielen. Die Bayern treten am Dienstag, 26. September, um 20.45 Uhr bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster an, RB exakt 24 Stunden später bei Zweitliga-Neuling SV Wehen Wiesbaden. Die Bayern werden im ZDF, Leipzig in der ARD zu sehen sein. Pay-TV-Sender Sky überträgt wie gewohnt alle 32 Paarungen.