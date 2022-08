Erste Deutsche unter 33 Sekunden: Hinze holt Zeitfahr-Gold

Emma Hinze hat bei den European Championships in München ihr zweites Gold gewonnen. Beim Sieg im 500-Meter-Zetifahren stellte sie einen deutschen Rekord auf.

Emma Hinze raste zu Gold im 500-Meter-Zeitfahren. AFP via Getty Images

Emma Hinze hat bei den Europameisterschaften in München die dritte Goldmedaille für die deutschen Bahnrad-Sportlerinnen geholt. Einen Tag nach dem Titel im Team-Sprint gewann die Sprint-Weltmeisterin aus Cottbus am Samstag auch die Entscheidung im 500-Meter-Zeitfahren. In der deutschen Rekordzeit von 32,668 Sekunden verwies die 24-Jährige die Ukrainerin Olena Starikowa um 0,735 Sekunden auf Platz zwei.

Damit blieb Hinze als einzige Starterin des Feldes unter 33 Sekunden. Diese Schallmauer hatte zuvor noch nie eine deutsche Fahrerin unterbieten können. Bereits in der Qualifikation fuhr Hinze in 32,732 Sekunden neuen deutschen Rekord.

Dritte wurde Miriam Vece aus Italien in 53,837 Sekunden. Pauline Grabosch (Chemnitz) belegte in 33,684 Sekunden Rang fünf.

Zum Auftakt der Bahnrad-Wettbewerbe in der Messe München hatten der Frauen-Vierer mit Lisa Brennauer (Durach) und Mieke Kröger (Bielfeld) sowie Franziska Brauße (Öschelbronn) und Lisa Klein (Erfurt) ebenso den Titel gewonnen wie das Sprint-Trio Hinze, Grabosch und Lea Sophie Friedrich (Cottbus).