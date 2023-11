Erste deutsche Doppel-Siegerin: Siegemund gewinnt WTA Finals mit Zvonareva

Laura Siegemund (35) und Vera Zvonareva (39) haben den prestigeträchtigen Doppel-Titel bei den WTA Finals errungen. Dabei hatte die Partnerin der Deutschen vor sieben Jahren ihre Karriere eigentlich schon beendet.

Laura Siegemund und Vera Zvonareva heißen die Siegerinnen der Doppel-Konkurrenz bei den WTA Finals 2023. Im Endspiel im mexikanischen Cancun besiegten sie Nicole Melichar-Martinez (USA) und Ellen Perez (Australien) 6:4, 6:4.

In der 50-jährigen Geschichte des Turniers, zu dem die acht besten Doppelpaarungen des Kalenderjahres antreten dürfen, hatte zuvor noch nie eine Deutsche gewonnen. Letzte Finalistin war Claudia Kohde-Kilsch vor 36 Jahren gewesen.

Siegemund und ihre russische Partnerin, die gemeinsam auf stolze 74 Jahre Lebenserfahrung bauen können, spielen seit vielen Jahren erfolgreich zusammen, triumphierten auch bei den US Open 2020. Zvonareva hatte im August 2016 schon ihr Karriereende verkündet, nachdem sie Mutter geworden war, kehrte aber im folgenden Jahr zurück.

Breakchancen-Festival

Das Turnier in Cancun wurde von massiven Wetterkapriolen und Verschiebungen überschattet. So fand das Endspiel auch einen Tag später als geplant statt. In ihrer Vierer-Vorrundengruppe hatten Siegemund und Zvonareva - übrigens ebenso wie ihre Finalgegnerinnen - den zweiten Platz belegt. Die Gruppensiegerinnen waren dann aber im Halbfinale ausgeschieden. Ohnehin gestaltet sich die Weltspitze im Doppel derzeit extrem ausgeglichen: Das zeigt sich auch daran, dass von den acht Duos das an Position acht gesetzte im Finale das sechstgesetzte schlug.

In einem wahren Breakchancen-Festival nutzten Siegemund/Zvonareva nur drei von 14 Gelegenheiten, ihre Kontrahentinnen allerdings ebenfalls nur einen von acht. Beim Stand von 5:4 im ersten Satz nahm Melichar-Martinez ein medizinisches Time-out, doch auch gleich zum Start in den zweiten Durchgang setzte sich die deutsch-russische Kombination ab.

Das Führungsduo der Doppel-Weltrangliste, Jessica Pegula und Cori Gauff, hatte sich auch für die parallel stattfindenden WTA Finals im Einzel an selber Stelle qualifiziert. Die Doppelbelastung war den beiden deutlich anzumerken. Sie verloren alle drei Vorrundenspiele und schieden so aus, während beide im Einzel weiterkamen und im Halbfinale sogar direkt aufeinandertrafen. Pegula siegte dort klar und kämpft am späten Montagabend (22.30 Uhr deutscher Zeit) im Finale gegen Iga Swiatek um die Krone im Damentennis.