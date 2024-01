Erste Details zur Handball-EM 2026

Mit Abschluss der Handball-EM in Deutschland stehen auch schon die ersten Teilnehmer an der Handball-EM 2026 fest. Neben den drei Gastgebernationen Dänemark, Schweden und Norwegen ist auch Titelverteidiger Frankreich fix für das Turnier gesetzt, das vom 15.01.-01.02.2026 ausgetragen wird.

Diese vier Nationen spielen in der kommenden Saison den EHF EURO Cup aus, während alle weitere Mannschaften, auch der Vierte Deutschland, in die Qualifikation müssen. Insgesamt 29 Mannschaften, darunter 20 Teilnehmer der diesjährigen WM waren schon im Vorfeld gesetzt.

In der im Januar ausgetragenen Aufstiegsrunde haben sich Belgien im Duell mit Zypern (66:40) und Kosovo gegen Großbritannien (59:45) klar durchgesetzt. Spannend war es zwischen Lettland und Luxemburg. Der 32:25-Hinspielsieg reichte dem Team aus dem Baltikum nicht, im Rückspiel leistete man sich eine 28:36 Niederlage im Beneluxstaat und verlor den Vergleich mit 60:61.

Die Turniervergabe erfolgte beim 14. außerordentlichen EHF-Kongress am 20. November 2021 in Wien. Damals hatte die Schweiz ihre Bewerbung zur Ausrichtung einer Handball-EM zurückgezogen, um so in einer gemeinsamen Bewerbung mit Spanien und Portugal für das Turnier 2028 punkten zu können.

Vier Spielorte in drei Ländern

Norwegen wird in der Telenor Arena zu Oslo vor bis zu 15.000 Zuschauern nur zwei Vorrundengruppen ausrichten. Schweden verteilt seine Vorrundenpartien auf Kristianstad (4.700) und Malmö (13.000), letztere Stadt wird auch Spielort in der Hauptrunde.

Dänemark hat in Herning mit der Jyske Bank Boxen (12.500) die traditionelle Heimspielstätte aufgeboten, dort werden zwei Vorrundengruppen, eine Hauptrundengruppe und auch das Finalwochenende ausgetragen. Damit verfügt das Turnier mit lediglich vier Standorten über weniger Spielorte als die Handball-EM 2024, die in insgesamt sechs deutschen Städten ausgetragen wurde.

Dänemark: Herning (Jyske Bank Boxen) - Vorrunde, Hauptrunde, Finalwochenende

Schweden: Malmö (Malmö Arena) - Vorrunde, Hauptrunde

Schweden: Kristianstad (Kristianstad Arena) - Vorrunde

Norwegen: Oslo (Telenor Arena) - Vorrunde